Paolo Meneguzzi replica al dissing di J-Ax: “Pronto, parlo col segretario di Fedez?”/ “Io non mi svenderò”

Paolo Meneguzzi risponde a J-Ax dopo la canzone da lui pubblicata e ‘invoca’ Fedez

Continua il dissing tra J Ax e Paolo Meneguzzi. Un botta e risposta senza fine, che continua con la replica del cantante alla canzone pubblicata ieri dal rapper e a lui dedicata, dal titolo ‘Invidia del Peneguzzi’. Proprio Meneguzzi ha deciso di replicare, stavolta fingendo una telefonata a J Ax; queste le parole del cantante: “Pronto J Ax? Ciao, ah il segretario di Fedez? Mi passi Fedez per piacere perché io tenevo a parlare con lui in realtà. Bello il dissing, mi ha fatto ridere molto, ora però passami Fedez, facciamo sul serio un attimo, ciao”.

Paolo Meneguzzi ha poi rincarato la dose: “Visto che per me il Pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio di un dissing cantato su un beat scaricato da internet”, così Paolo Meneguzzi nella storia Instagram che ha anticipato la finta telefonata a J Ax, “Per me il pop è arte e io in questo momento non sento nessuna esigenza di mettermi a scrivere per così poco. Provo con una telefonata…”.

J-Ax e ‘Invidia del Peneguzzi’: il dissing infuocato

J-Ax, nel dissing, aveva ironizzato sul successo in America latina di Paolo Meneguzzi. Questo un passaggio del testo: “Salmo e Luchè che sfida epica, a me tocca Meneguzzi è una vita che la sfiga mi perseguita”, e più duri: “Su Instagram ti insultano, su Facebook ce l’hai fatta: nel regno dei cogl***i, complottisti e terrapiatta”, “Ideali, famiglia e valori: io parlo di cannoni, tu come Giorgia Meloni”. Tante citazioni nel pezzo che si conclude chiedendo una risposta a “Pablo”, nome storpiato per il mercato latino.

