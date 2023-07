J-Ax, scontro con Paolo Meneguzzi/ Il rapper risponde con una canzone: “L’invidia del Peneguzzi”

J-Ax e Paolo Meneguzzi: il dissing che non ti aspetti

Siamo abituati sui social alle querelle del mondo trap – così come nella scena rap – spesso condite da freestyle che tanto animano le rispettive community. L’ultimo dissing è però quasi frutto di quello che gli internauti chiamerebbero “multiverso”. Sì, perché sarebbe stato difficile da immaginare uno “scontro” a distanza tra J-Ax e Paolo Meneguzzi. Il primo è protagonista della scena musicale attuale, soprattutto nell’ambito dei tormentoni estivi. Il secondo ha avuto il suo momento d’oro a ridosso degli anni 2000 salvo poi passare ad un ruolo più defilato.

Negli ultimi giorni Paolo Meneguzzi ha rotto il silenzio su una tematica piuttosto discussa: la musica commerciale. Il cantautore ha chiamato in causa proprio J-Ax argomentando sul fatto di non comprendere e apprezzare le derive quasi “trash” della musica attuale; spesso finalizzata unicamente al mero guadagno piuttosto che ad essere rappresentazione artistica della propria indole o estro. Chiaramente, il pensiero critico di Paolo Meneguzzi non è passato inosservato a J-Ax che dopo qualche battuta ironica – come riporta Gossip e Tv – ha deciso di mettere in musica un vero e proprio dissing nei confronti del cantautore dando vita a “L’invidia del Peneguzzi”.

J-Ax, “L’invidia del Peneguzzi”: il brano “dissing” in risposta a Paolo Meneguzzi

Come anticipato, J-Ax ha deciso di rispondere alle critiche di Paolo Meneguzzi direttamente con la musica. Nelle ultime ore – come spiega il portale – il rapper ha pubblicato una canzone in risposta alle argomentazioni del cantautore. Il testo è poi condito di altri riferimenti come alla premier Giorgia Meloni e al recente dissing social tra Salmo e Luchè. Tanti ironia, sagacia e rime taglienti; uno stile che è forse il marchio di fabbrica del rapper che a prescindere dai singoli gusti personali non può non essere considerato tra i principali interpreti della scena musicale italiana. “Per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva” – canta J-Ax in “L’invidia del Peneguzzi”. E ancora: “Con una story del caz*o ti ho ridato la vita, sapendo bene come sarebbe finita”.

J-Ax non le ha mandate a dire a Paolo Meneguzzi nel suo brano in versione dissing, il mix di rime ironiche e “velenose” ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan. “E’ una vita che la sfiga mi perseguita e tu mi fai la predica per una gloria breve come la tua fama in Sud America”. Questa un’altra frase estratta dal brano del rapper, come anche: “Entrambi siamo escort, io quella d’alto bordo, tu quella ces*a che uno dice: ‘non me la ricordo’ “. J-Ax conclude poi così il dissing: “La prossima volta togliti il mio nome dalla tua caz*o di bocca e stai tranquillo che ti lascio stare, adios Pablo!”.











