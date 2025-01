Chi è il cognato di Bettino Craxi: la storia tra Paolo Pillitteri e Rosilde Craxi

Nel corso della sua vita, l’ex leader del Psi Bettino Craxi ha stretto un legame molto importante con il cognato Paolo Pillitteri, divenuto marito della sorella del politico, Rosilde Craxi. Una storia d’amore lunga e trascinante, che ha unito l’ex sindaco di Milano dal 1986 al 1992 per anni alla storica compagna di vita, in una delle sue ultime interviste Paolo Pillitteri raccontò così il suo amore per la moglie: “Rosilde, eravamo in coda insieme per iscriverci all’università. Io Lettere, lei Giurisprudenza, abbiamo cominciato a frequentarci con un po’ di tiremolla perché io avevo in testa il cinema” ha raccontato tra le colonne del Corriere nella versione milanese.

E ovviamente di pari passo al legame con Rosilde Craxi, Paolo Pillitteri ha portato avanti il rapporto con Bettino Craxi, anche dal punto di vista politico, anche se a primo impatto tra i due nacque una certa tensione, dopo che Paolo, ex studente della scuola di cinema, girò un filmato, un documentario nel quale Craxi era a suo dire poco protagonista. Le cose, ovviamente, andarono in tutt’altra direzione con il passare del tempo, complice il rapporto da cognati.

Paolo Pillitteri e la confessione sulla moglie Rosilde Craxi: “La mia carriera? Era interessata ad altro”

Sempre tra le colonne del Corriere della sera, Paolo Pillitteri si espresse sul rapporto con la compianta moglie Rosilde Craxi, ammettendo come negli anni della loro storia d’amore, la sorella di Bettino Craxi sembrava più concentrata su se stessa che sul contorno:

“Rosilde non si è mai interessata granché alla carriera del fratello e non era particolarmente attratta nemmeno dalla mia” ha confidato l’ex sindaco di Milano morto nel giorno del suo compleanno, il 5 dicembre 2024. La scomparsa è avvenuta all’Ospedale San Raffaele di Milano, proprio nel giorno in cui avrebbe spento 86 candeline.

