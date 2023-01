Paolo Rossi: “Vicino ai 70 anni? Se volessi potrei averne anche 15″/ “Il teatro…”

In “Comedians”, il pubblico lanciava un tema e lui lo sviluppava. “Accadeva questo, precisamente. L’improvvisazione è l’espressione massima dell’emergenza, questa è la verità. Noi non lavoriamo mai nella comodità, anche perché le idee nascono sempre dal disagio“, ha rivelato Rossi.

Paolo Rossi: “Il teatro è una necessità”

I due anni di sospensione per il Covid-19 non hanno bloccato l’arte di Paolo Rossi, che in realtà non si è mai fermato, seppur continuando a fare teatro in maniera differente. Così, quando sul Messaggero Veneto gli hanno chiesto come siano andati questi anni, lui ha rivelato: “Direi bene, proprio per il concetto di allarme che mi è caro. Recitammo anche nelle case di ringhiera in una specie di format elisabettiano con le sedie in cortile; ci siamo tenuti in forma. Il nostro modo di esprimerci ci spinge verso spazi a volte originali e anomali. Posso dire serenamente che il teatro è una necessità, un genere di conforto per il pubblico dei teatri, ma anche degli auditorium delle università o delle cantine dei viticoltori o di un qualunque posto con un palcoscenico calpestabile”.

I settant’anni si avvicinano per l’attore, che ha raccontato: “L’incredibile fatto è che mi sveglio con una età, a mezzogiorno ne ho un’altra, di pomeriggio un’altra ancora e di notte preferisco non svelarlo. Se volessi, per due ore, riuscirei a essere persino una ragazzina di 15 anni“.