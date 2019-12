Paolo Ruffini sputa in faccia a Silvia Toffanin/ Gaffe a Verissimo: “Iniziamo male!”

Ha inizio con una brutta gaffe l’ospitata di Paolo Ruffini a Verissimo. La puntata pre-natalizia, nonché ultima di questa stagione, lo vede infatti ospite di Silvia Toffanin ma è subito dopo i saluti al pubblico e alla conduttrice che capita il piccolo incidente. Paolo Ruffini ha infatti sputato in faccia alla conduttrice, ovviamente senza volerlo. Una gaffe che la conduttrice non ha potuto nascondere visto che la sua reazione allo sputo è stata spontanea ed immediata. Ruffini ha infatti subito notato il gesto della Toffanin di pulirsi il viso, e le ha allora chiesto “Silvia ma ti ho sputato?” La conduttrice non ha negato ed ha anzi confermato netta “Sì!” Sono allora seguite le scuse di Ruffini, mortificato per quanto accaduto: “Scusami, non volevo!”

Gaffe di Paolo Ruffini a Verissimo, la Toffanin “Inizia malissimo”

“È iniziata malissimo!” commenta allora Silvia Toffanin, senza perdere il sorriso. Ruffini allora ironizza “Si, scusami, mi è partito un pezzo di mango”. Stemperata la tensione per la gaffe, Paolo si scioglie in rivelazioni riguardanti le persone a lui care ma anche sulla rottura con Diana Del Bufalo. Sottolinea che purtroppo le cose non hanno sempre un lieto fine e ammette poi “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia. – inoltre il conduttore e attore conferma i grandi sentimenti che li hanno legati fino a qualche tempo fa – L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”, conclude. (Clicca qui per il video)

