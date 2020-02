Paolo Ruffini/ Tra accuse e smentite con Diana Del Bufalo…

Paolo Ruffini ha trovato un alleato particolare ne La Pupa e il Secchione e viceversa. Durante la scorsa puntata, il conduttore si è appoggiato su Roberto Giacobbo come valida spalla, soprattutto per contestare le risposte lacunose di alcuni concorrenti. “Aveva gli haters”, ha commentato infatti quando Angelica Preziosi ha detto che Giulio Cesare è morto perchè “stava antipatico un po’ a tutti”. Il meglio di sè lo ha dato però durante la prova in cui la guida era lo Youtuber Mark The Hammer, che gli ha dato la possibilità di dire ancora una volta la sua su Raffaello Mazzoni. “Un trapper, ma del Rinascimento. Come dico sempre è antico in qualsiasi cosa, una cosa pazzesca”, ha commentato il conduttore. Merito del trap non proprio moderno del ricercatore scientifico. Anche se pur Andrea Santagati ha suscitato un momento di ilarità per Ruffini, soprattutto per via dell’outfit scelto per la prova. Durante la prova turistica, Mazzoni invece ha notato che alcuni stranieri lo stavano salutando, come se fosse una celebrità. In qualche modo ha servito sul piatto d’argento a Paolo la possibilità di fargli una nuova battuta: “Se ti salutano è perchè ti hanno scambiato per lo stuntman di un film horror”.

Paolo Ruffini, un appuntamento speciale

Paolo Ruffini sta per vivere un momento speciale e questa volta La Pupa e il Secchione e viceversa non c’entra proprio nulla. Dopo aver fatto tanto discutere per il rapporto con Diana Del Bufalo l’attore nella notte del prossimo 15 febbraio 2020, il conduttore infatti sarà al centro di un appuntamento speciale grazie alla messa in onda su Italia 1 di Resilienza, il docufilm che ha realizzato ispirandosi alla storia di Alessandro Cavallini, un ragazzo di 14 anni che si è spento a causa di un grave tumore pediatrico. Il presentatore ha voluto ricordare ai fan l’appuntamento sul piccolo schermo tramite le Stories di Instagram, ma anche con un lungo post sul protagonista di questo suo lavoro. “Alessandro ha spiazzato la malattia con l’entusiasmo”, scrive, “l’ha ridicolizzata con la fantasia e con il farmaco più prezioso che è riuscito a scoprire: la felicità. Perché l’intensità dell’esistenza è il vero successo della vita. E Alessandro è stato un vincente”. Parole che hanno subito commosso gli ammiratori, che non vedono l’ora di assistere alla messa in onda. Per quanto riguarda la sua vita privata, Diana Del Bufalo ha invece rivelato al settimanale Oggi di aver avuto un contatto telefonico con Ruffini. Quest’ultimo aveva già manifestato l’intenzione di chiederle scusa per i propri errori. “Le accetto”, ha sottolineato, “Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. Diana poi ha negato di averlo lasciato in asso e di essere fuggita con un chirurgo estetico: “L’avevo mollato perchè lui aveva fatto delle cosacce”. Per poi aggiungere di non essere d’accordo con la sua visione del poliamore, con il fatto che la coppia possa essere aperta. “Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”, ha concluso.

