Roberto Giacobbo/ Prova Guida Turistica per… (La Pupa e il Secchione)

Roberto Giacobbo sta per sbarcare ne La Pupa e il Secchione e viceversa. Il volto noto della tv italiana, adesso alla guida di Freedom, sarà fra gli ospiti d’eccezione che vedremo nella puntata di oggi, martedì 28 gennaio 2020. In particolare, il conduttore sarà al centro della Prova Guida Turistica: le coppie in gara dovranno salire su un bus che circolerà lungo le strade di Roma e dovranno spiegare ai turisti di diverse nazioni alcuni dei monumenti della Capitale. Giacobbo è di sicuro il maestro ideale per un test simile, ma come se la caveranno le coppie? Alcune settimane fa si è discusso a lungo della possibilità che Giacobbo sbarcasse addirittura al Grande Fratello Vip 4, un valido elemento in grado di aumentare il livello di cultura della Casa. Purtroppo il rumors è rimasto tale, visto che alla fine è stato Aristide Malnati a varcare la porta rossa. Lo scorso dicembre, Giacobbo invece ha parlato della sua collaborazione con Zhai Hawass: “Quando abbiamo iniziato ero un giovane autore e così sono rimasto: un autore prestato alla conduzione”, ha detto all’Isola del Libro di Perugia.

Roberto Giacobbo, fuori dai social, ma…

Roberto Giacobbo non ama molto i social e di sicuro non è un mistero per tutti i fan che cercano di seguire gli aggiornamenti sulla sua vita privata e carriera. Nei giorni scorsi, il conduttore di Freedom – Oltre il confine ha pubblicato un post annunciando il ritorno del suo programma, prossimo al via. Per l’occasione, la clip promozionale lo vede in versione animata, riuscendo a conquistare tutti i fan. “Sarà il video di presentazione del programma più emozionante dell’anno”; “Non vedo l’ora di vedere finalmente qualcosa di bello in tv”, scrivono alcuni. Non mancano però i disappunti, come fanno notare alcuni utenti: “Questa versione ‘Adrian’ non mi piace molto, preferisco il tuo vero sorriso”. Clicca qui per guardare il video di Roberto Giacobbo. Il successo è assicurato quindi e il merito è anche della capacità di Giacobbo di riuscire a coinvolgere i telespettatori con il suo modo di raccontare la Storia e l’arte. Ed è proprio questo aspetto che lo renderà un maestro prezioso ne La Pupa e il Secchione e viceversa: riuscirà a trasmettere la sua passione ai concorrenti? Oppure sarà costretto a bacchettarli? Non è la prima volta che il conduttore tra l’altro partecipa ad un’esperienza televisiva ludica: lo ricordiamo molto bene in una scorsa edizione di Pechino Express, nei panni di un finto monaco al fianco di Costantino della Gherardesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA