Paolo Sopranzetti, marito di Anna Foglietta/ “Le ho scritto su Facebook e..”

Anna Foglietta sicuramente è nota al grande pubblico italiano in quanto attrice non solo di cinema ma anche di alcune serie tv che fanno da sempre incetta di ascolti, ma chi si nasconde dietro alla grande donna che è? Sicuramente un grande uomo che pochi conoscono perché da sempre poco incline alla vita social e sociale, soprattutto se è da vivere sotto i riflettori. Lui è Paolo Sopranzetti e non solo è il marito di Anna Foglietta ma è anche il padre dei suoi tre figli, arrivati in cinque anni. Il loro amore è uno di quelli romantici su cui una come Anna Foglietta potrebbe davvero cucire e ricamare una serie tv. Lei e Paolo Sopranzetti sono stati compagni di scuola ma lui era così bello che lei non ha mai avuto il coraggio di avvicinarsi. Per sedici anni non si sono visti e parlati fino a quando non è stato proprio lui a cercarla sui social convinto che potesse essere la donna della sua vita.

PAOLO SOPRANZETTI, IL CONSULENTE FINANZIARIO CHE SOGNAVA ANNA FOGLIETTA

A raccontare la sua storia con Paolo Sopranzetti è stata la stessa attrice ospite a Vieni da Me e dicendosi follemente innamorata di lui sin dai tempi del liceo: “È stato un gran signore con me, io gli ho subito chiesto un incontro. Ci siamo frequentati per due mesi, poi dopo nove mi ha chiesto di sposarlo. Cosa è successo poi? Sono le 14.30, non mi sembra il caso”. Da lì, ogni 18 mesi, sono arrivati i loro figli, ben tre adesso. Ma chi è Paolo Sopranzetti? Come abbiamo ormai capito, non è di certo un uomo di spettacolo e non ha niente a che fare con il mondo della moglie ma è un Private Banker e consulente finanziario, vive a Roma insieme alla sua famiglia e sin da giovane ha preso in mano la sua vita gestendosi e mantenendosi da solo. Le sue bellezze? Sembrano arrivare dalla mamma, almeno secondo quanto ha rivelato Anna Foglietta. Sempre l’attrice ha spiegato più volte che proprio il marito le permette di essere quello che è e non solo perché è un uomo realizzato che non si sente mai inferiore a lei anche quando le tocca un red carpet o una cerimonia, proprio come è successo nei giorni scorsi al Festival di Venezia.



