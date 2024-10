Paolo Sorrentino, chi è il regista: “Ci siamo innamorati che eravamo amici”

Tra i volti presenti oggi domenica 20 ottobre 2024 a Domenica In troviamo il regista Paolo Sorrentino, che coglierà l’occasione per presentare il suo ultimo film Parthenope, una fatica cinematografica alla quale l’artista pensava già da diverso tempo. In una intervista concessa al Corriere della sera, Paolo Sorrentino si era espresso così riguardo al rapporto con la compagna di vita, raccontando come si è evoluto il loro rapporto: “Io e mia moglie, che prima di stare assieme uscivamo come amici, ci siamo innamorati così, parlando per le vie di Napoli e osservando la gente passare” ha raccontato il regista che oggi a Domenica In entrerà ancora di più nel dettaglio del suo matrimonio verosimilmente.

Paolo Sorrentino, a oltre dieci anni dal successo e premio Oscar La grande bellezza, ha raccontato come è cambiata la sua vita: “Dieci anni fa ero fresco, avevo l’incanto del turista, ero affascinato dai riti, dalle cene, gli incontri con persone strampalate che ho messo nel film” ha svelato il rinomato regista tra le colonne del Corriere della sera.

Paolo Sorrentino e la drammatica scomparsa dei genitori: “Sono rimasto solo a 16 anni”

Tra i temi che il regista Paolo Sorrentino toccherà a Domenica in oggi 20 ottobre 2024 non mancherà sicuramente quello relativo ai genitori, che l’artista ha perso quando aveva soltanto 16 anni, morti intossicati. Riguardo alla tragedia che ha stravolto la sua vita, Paolo Sorrentino ha raccontato i drammatici dettagli a Corriere.it:

“Si trovavano in una casa in montagna, una fuga di gas dal riscaldamento di­fettoso, aver perso i miei genitori a 17 anni mi ha stravolto la vita in tut­ti i sensi” ha raccontato il regista Paolo Sorrentino ricordando il dramma vissuto sulla propria pelle e che ancora oggi continua ovviamente a tormentarlo, e non potrebbe essere altrimenti vista la portata dell’evento.

