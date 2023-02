Paolo Vallesi e il tumore: come sta ora?/ “Non ne ho parlato prima per la carriera”

Paolo Vallesi e la scoperta del tumore all’intestino nel 2019: “Scoperto casualmente, prima che fosse troppo tardi”

Forse non tutti sanno che il cantante Paolo Vallesi, in questi ultimi anni, ha dovuto fare i conti con una situazione di salute piuttosto deficitaria e preoccupante. Il cantante de La forza della vita, infatti, ha avuto un tumore all’intestino, diagnosticatogli per la prima volta nel 2019. Paolo Vallesi non aveva detto nulla circa la malattia, almeno pubblicamente, non se l’era sentita di condividere il suo dolore, anche per evitare possibili “favoritismi” durante il programma televisivo Ora o Mai più, talent a cui aveva deciso di partecipare proprio quell’anno. “Ho scoperto casualmente di avere un cancro all’intestino, fortunatamente è uscito fuori prima che fosse troppo tardi“, spiegò tempo fa Paolo Vallesi, in un’intervista per il magazine Rolling Stone.

Duetto I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi/ Cover La forza della vita e Anima mia a Sanremo

“All’inizio la presi male. Non pensi mai che queste cose possano capitare a te, ma ora sono felice”, aveva dichiarato. Dopo la paura e i tanti timori della lotta al tumore, oggi Paolo Vallesi sembra stare meglio e racconta con sollievo il suo attuale stato di salute. “Sono felice di raccontarvi una cosa che non ha più nessun peso nella mia vita e non voglio che ce l’abbia mai più“, raccontava recentemente in una intervista a Vieni da me da Caterina Balivo.

Paolo Vallesi a Sanremo 2023/ "Con i Cugini di campagna un doppio compleanno"

Paolo Vallesi, il tumore è solo un brutto ricordo? Ecco come sta oggi dopo la malattia

Dunque Vallesi è riuscito a vincere la sua lotta contro il tumore all’intestino e oggi l’artista è al settimo cielo e grato alla vita. Le cure gli hanno permesso di fermare la malattia e di tornare ad immaginare un futuro: “Non ne ho parlato durante la mia partecipazione a Ora o Mai più perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il ritorno della mia carriera artistica. Mi sono rimesso in gioco con quel programma”, l’emissione del cantante fiorentino. Ciò che ora conta, però, è che lui stia bene e che il tumore sia solo un brutto ricordo. “Se il pubblico mi dava una chance di tornare a fare il cantante, volevo fosse solo per meriti artistici”, ha aggiunto Paolo Vallesi, a proposito del programma che lo ha riportato alla ribalta dopo un periodo, artisticamente e non solo, troppo brillante.

LEGGI ANCHE:

Testo completo "Anima mia" e "La Forza della Vita" di Paolo Vallesi/ Video, cover a Sanremo 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA