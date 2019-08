Paolo Vallesi/ “Ho perso mio padre il 4 luglio. Mi ha lasciato…”

Dopo il lungo racconto di Luisa Corna, ai microfoni di Io e Te, parla Paolo Vallesi che, nel faccia a faccia con Pierluigi Diaco, parte dall’affetto che riceve dal pubblico nonostante, nel corso della sua carriera abbia fatto scelte che lo hanno portato lontano dalle luci dei riflettori. “C’è ancora tanta gente che mi vuole bene. Contemporaneamente all’attività di musicista, io faccio anche il produttore e lo scrittore. Tuttavia, non ho mai smesso di fare questo lavoro che, a volte mi ha dato tanto, a volte mi ha dato il necessario. Prima di fare Ora o mai più, la gente che mi incontrava mi diceva ‘mi piacevi tanto’ che non è proprio un complimento”, racconta il cantante che, sulla sua partecipazione a Ora o mai più ha svelato il motivo che, inizialmente, gli aveva fatto rifiutare la proposta – “Ho detto no non conoscendo la trasmissione perchè il titolo mi faceva suonare un campanello d’allarme. Avevo paura che i cantanti fossero un po’ sbeffeggiati, trattati da meteore. Poi ho visto la trasmissione e l’ho trovata bellissima, rispettabilissima nei confronti degli artisti. Mi è piaciuta tanta e quindi ho detto sì”, ha spiegato Paolo Vallesi.

Il racconto di Paolo Vallesi, poi, comincia con le fotografie della sua vita. Si parte da una foto della sua infanzia in cui è con i genitori e la sorella. L’artista, così, non nasconde l’emozione di fronte all’immagine del padre, morto lo scorso 4 luglio: “papà si chiamava Isio. Ho la voce rotta perchè è la prima volta che ne parlo pubblicamente” – spiega a Pierluigi Diaco – “Raccontarti mio padre è una delle cose più semplici perchè per 45 anni ha fatto l’operaio in una fabbrica di inchiostro. Era una persona che mi ha lasciato valori importantissimi come l’onestà, non cercare di prendere scorciatoie e cercare di essere sempre ligi al dovere. E’ stato il padre migiore che potessi desiderare, ho avuto la famiglia migliore che potessi desiderare”, racconta con emozione Vallesi che non nasconde come il dolore sia ancora vivo in lui e in tutta la sua famiglia. Prima di congedarsi, poi, Vallesi confessa di sognare il ritorno a Sanremo per il quale sta lavorando ad una canzone.

