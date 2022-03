Paolo Vallesi “Il cancro? Ho ritrovato il coraggio”/ “Fedez? Ignobile chi lo critica”

Paolo Vallesi e la lotta contro il tumore

Paolo Vallesi, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, ha svelato il motivo che l’ha spinto a non parlare subito della malattia contro il cancro lanciando anche un messaggio a Fedez che è stato operato per un tumore al pancreas. Vallesi, tornato in tv nel 2019 come concorrente di Ora o mai più, dopo alcuni mesi da quell’esperienza, ha raccontato di aver combattuto contro un tumore all’intestino. Una battaglia combattuta in silenzio di cui Vallesi ha parlato tempo dopo spiegando anche il motivo di tale scelta.

“Spero di aver meritato la vittoria di ‘Ora o mai più‘ senza alcun tipo di aiuto. Non ho parlato del cancro per avere successo. Non volevo fare del vittimismo: avrebbe falsato la gara. Ho deciso di comunicarlo sei mesi dopo”, ha raccontato Vallesi al Messaggero. Avendo vissuto da vicino la battaglia contro il tumore, l’artista ha parlato anche della battaglia che oggi sta combattendo Fedez.

Paolo Vallesi, messaggio per Fedez

Paolo Vallesi, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato anche della lotta che sta combattendo Fedez, ancora in ospedale dopo l’operazione subita. Il rapper ha deciso di raccontare sui social la sua battaglia per poter aiutare chi sta portando avanti la sua stessa battaglia. Di fronte al racconto fatto da Fedez, Vallesi ammette di aver apprezzato la forza e il coraggio con cui il rapper ha deciso di condividere una parte così delicata della sua vita.

“Ho apprezzato molto la sua comunicazione. Ha sensibilizzato su un tema considerato ancora oggi tabù, chi l’ha criticato è ignobile“, ha detto Vallesi lanciando così un messaggio di supporto a Fedez.

