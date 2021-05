Paolo Virzì, marito Micaela Ramazzotti/ “La nostra crisi ingigantita dai giornali”

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti compongono una delle coppie più in vista del mondo del cinema. Lui regista, lei attrice, hanno lavorato insieme a diverse pellicole tra cui La prima cosa bella (2010) e La pazza gioia (2016), oltre al film del 2008 Tutta la vita davanti che ha visto recitare Micaela nei panni di una delle protagoniste, Sonia. Un anno più tardi, precisamente il 17 gennaio 2009, giorno del trentesimo compleanno di lei, i due sono convolati a nozze e hanno avuto un figlio, Jacopo, venuto al mondo nel 2010. Il 15 aprile 2013, invece, è stata la volta di Anna, la loro secondogenita.

Le carriere di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti hanno vissuto separatamente per un breve periodo nel 2018. Dopo circa quattro mesi, i due si sono riavvicinati e formano tuttora una delle coppie più celebri del mondo dello spettacolo (in particolare di quello del cinema). Nell’ambito delle loro carriere, Virzì e la Ramazzotti hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui nove Nastri d’argento, sette David di Donatello e un Leone d’argento – Gran premio della Giuria al Festival di Venezia per lui e quattro Nastri d’argento e un David di Donatello per lei. A proposito della loro crisi, Micaela ha commentato: “Io sono un’attrice e Paolo un regista: giornali e siti hanno ingigantito quella che è una crisi che capita a tutti. Sono molto gelosa della mia vita privata, però posso dirle una cosa: il dialogo ha cambiato tutto e reso tutto possibile. Darsi la possibilità di raccontarsi aiuta ad amarsi ogni giorno di più. Succeda quel che succeda. Raccontarsi è cercarsi, è un modo di abbracciare l’altro. Paolo è la mia casa, il mio uomo, mio fratello, il mio amante, il mio amico”.

Micaela Ramazzotti parla del suo rapporto con il regista Paolo Virzì

Nella stessa intervista rilasciata nel 2019 a Vanity Fair, Micaela Ramazzotti, moglie di Paolo Virzì, ha parlato approfonditamente della loro relazione. A un certo punto le viene chiesto: “Cosa l’ha spinta a tornare con lui?”. E l’attrice: “Le risponderò col titolo del suo film che mi piace di più: Tutti i santi giorni. Io ogni giorno mi dico: voglio stare con lui. È con lui che voglio essere felice. È con lui che voglio crescere i miei figli. È con lui che riesco a guardare il mondo con più umanità”.

