Papa anticipa Messa di Natale alle 19.30/ Calendario feste: Urbi et Orbi in S.Pietro

Dopo le polemiche sul coprifuoco di Natale e le regole del Governo nell’ultimo Dpcm che hanno confermato il divieto di permanenza fuori casa dopo le ore 22 anche alla Vigilia di Natale, Papa Francesco segna il passo annunciando l’anticipo della Messa ‘di Mezzanotte’ alle ore 19.30 in Basilica San Pietro. Come aveva già intimato nell’Angelus dell’Immacolata – «occorre seguire e rispettare sempre le indicazioni delle autorità civili» – il Santo Padre dà appuntamento alla Messa della Vigilia di Natale, invece che alle canoniche 21 di sera (è già da diversi anni che la celebrazione natalizia in Vaticano non avviene a Mezzogiorno), alle 19.30 nella Basilica di San Pietro. La Sala Stampa vaticana ha diffuso poi anche tutte le altre date e orari delle cerimonie che si terranno tra il 24 dicembre e il giorno dell’Epifania, anche se ricorda «La partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata. I fedeli partecipanti alle celebrazioni saranno individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria».

IL CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI DI NATALE

Il calendario ufficiale delle celebrazioni di Natale nella complicata “era” Covid, il Vaticano conferma per il giorno di Natale la Benedizione Urbi et Orbi alle ore 12 ma non più dalla Loggia di San Pietro ma dal dentro della stessa Basilica con ingressi contingentati. Giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, Papa Francesco celebrerà i Primi Vespri e il Te Deum alle ore 17 in Basilica vaticana; il giorno dopo, 1 gennaio per la Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace il Santo Padre presiederà la Messa in San Pietro alle ore 10. Per la celebrazione della Solennità del’Epifania la messa del 6 gennaio sarà alle ore 10 in San Pietro: tutti questi appuntamenti con le celebrazioni natalizie andranno in diretta video streaming sul canale YouTube di Vatican News. Prima degli appuntamenti delle feste, Francesco presiederà sabato 12 dicembre in San Pietro la Messa per il 125.mo anniversario dell’Incoronazione della Madonna di Guadalupe: «la Penitenzieria Apostolica, su mandato del Papa, ha esteso l’indulgenza plenaria ai fedeli di tutto il mondo che celebreranno da casa l’avvenimento, giacché la Basilica messicana resterà chiusa dal 10 al 13 dicembre a causa delle limitazioni imposte dal Covid», spiega la Sala Stampa.



