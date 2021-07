Papà Billy Costacurta, chi è?/ Morto quando il calciatore aveva 17 anni

Alessandro Costacurta, meglio noto come Billy, piange oggi la morte di sua madre, vittima di un grave incidente stradale. Un dramma che rende orfano l’ex calciatore di entrambi i suoi genitori. Billy ha infatti perso suo padre quando aveva solo 17 anni. Un trauma per Costacurta, che ha poi trovato conforto per questa grave perdita nello sport del calcio. Lui stesso raccontò che uomini come Fabio Capello e Cesare Maldini lo aiutarono a risollevarsi dopo la drammatica morte del padre. D’altronde dell’uomo si conosce molto poco: non sappiamo indicare il nome o il motivo della morte. In questi anni, Alessandro ha preferito non toccare l’argomento, è per questo che è difficile trovare sue dichiarazioni in merito. D’altronde, il calciatore ha sempre preferito parlare del suo lavoro che della sua vita privata e personale. Oggi l’ex calciatore, oggi dirigente e opinionista sportivo, vive un nuovo dramma con la tragica morte di sua madre Margherita Beccegato, che aveva 87 anni, in un incidente stradale.

Rita Dalla Chiesa piange per la figlia Giulia Cirese/ "É la parte preziosa di me"

LEGGI ANCHE:

Giovanni Scifoni: "La mia famiglia una giungla"/ "Il mio rapporto con Dio? Come..."Fedez "Salvini parla di legittima difesa per Adriatici? Ridicolo"/ "Se a uccidere fosse stato il marocchino?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA