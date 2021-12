Papà di Manuel Bortuzzo non segue più Sophie Codegoni/ Dopo bacio con Gianmaria…

Franco Bortuzzo, il papà di Manuel Bortuzzo, scatena la reazione del web con un gesto social. La famiglia e gli amici di Manuel hanno commentato sin dai primi giorni l’avvicinamento del nuotatore a Lulù Selassiè con cui la storia è giunta all’epilogo. Il padre di Manuel, in alcune interviste, ha sottolineato come Lulù fosse molto diversa dalle ex fidanzate del figlio. Da alcuni gesti social del signor Bortuzzo, molti fan del Grande Fratello Vip 2021 avevano pensato che il padre di Manuel sperasse in una storia tra il figlio e Sophie Codegoni. Parole di apprezzamento nei confronti di Sophie che, in casa, ha legato tantissimo con Lulù al punto da aver chiesto ai fan di salvarla dall’eliminazione, sono state spese anche da alcuni amici di Manuel tra cui Alex Castelluccio che, nelle scorse settimane è stato ospite del reality per una sorpresa a Manuel.

Il web, tuttavia, punta il dito contro il signor Franco Bortuzzo il cui ultimo gesto social non è passato inosservato al popolo di Twitter e di Instagram. Franco Bortuzzo, infatti, ha smesso di seguire sui social proprio Sophie Codegoni e il motivo potrebbe essere l’evoluzione del rapporto tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi.

Il gesto del papà di Manuel Bortuzzo scatena il web

Dopo il bacio tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, il papà di Manuel Bortuzzo ha smesso di seguire Sophie Codegoni che era stata anche protagonista di alcune storie del suo profilo Instagram. Il gesto di Franco Bortuzzo non è passato inosservato al popolo del web che ha commentato su Twitter con messaggi durissimi.

Tanti utenti hanno anche ironizzato sul gesto social del papà di Manuel che, dall’esterno, continua a seguire con costanza l’avventura del figlio che il 13 dicembre potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021 non accettando il prolungamento.

Pensavo che era uno scherzo che #bortuzzo senior ha defollowato #Sophie, invece è vero. solo perché lei e #Gianmaria hanno mandato in fumo il fatto che #bortuzzo family voleva che #Sophie e #Manuel si facevano una storia. Questo sta fuori. #Lulù ti sei scansato un fosso. #gfvip pic.twitter.com/nqtmz09tLp — Carmela (@carmelacaputoo) December 3, 2021





