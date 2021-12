Aldo Montano e Manuel Bortuzzo lasciano il Grande Fratello Vip?/ Parpiglia svela…

Il Grande Fratello Vip 2021 è stato ufficialmente prolungato. La finale della sesta edizione del reality show si svolgerà il 14 marzo. I concorrenti attualmente in casa, esclusi Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli entrati recentemente, non sanno ancora del prolungamento anche se, ormai, l’hanno intuito. Tra i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa a settembre, chi lascerà la casa di Cinecittà non accettando il prolungamento?

Nella casa si parla da diverse settimane della possibilità che il reality sia prolungato. Gli inquilini della casa di Cinecittà hanno ormai intuito che la finale non si terrà il 13 dicembre, ma attendono l’annuncio ufficiale per prendere una decisione. Finora, chi ha già annunciato l’addio al programma sono Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo che sembrano decisi a non restare. Sarà davvero così? A fornire qualche anticipazione è Gabriele Parpiglia.

Gabriele Parpiglia svela chi potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip: spuntano Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e…

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato le sue chicche di gossip svelando i nomi dei concorrenti che non dovrebbero accettare il prolungamento del Grande Fratello Vip 2021. “Al Gf stanno cercando due maschi alfa. Bisogna essere originali nella scelta e non andare a pescare da altri Gf, Isola o Uomini e donne. La scelta verrà fatta in conseguenza al fatto che due maschi alfa potrebbero lasciare la casa quando sapranno del prolungamento. E questi due maschi sono Aldo Montano e a sorpresa Davide Silvestri“, ha spiegato Parpiglia che, poi, ha aggiunto.

“Aldo, Bortuzzo e Davide sono tra gli uscenti secondo me”, ha detto ancora Parpiglia che, sui nuovi concorrenti che entreranno nelle prossime settimane, ha aggiunto: “Un nome certo è quello di Nathaly Caldonazzo che entrerà quando si sapranno i sì e i no”, ha concluso il giornalista.





