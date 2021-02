Papà di Rocco Casalino “picchiava me e mia mamma”/ “Gli ho augurato di morire”

Rocco Casalino e il difficile rapporto con il padre. Il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte si è raccontato a cuore aperto nella sua autobiografia dal titolo “Il portavoce” (edito da Piemme) in cui ha confessato il controverso rapporto con un padre violento. Un infanzia difficile quella dell’ex concorrente della prima ed indimenticabile edizione del Grande Fratello che nel suo libro confessione ha parlato di solitudine, rabbia, dolore, ma anche frustrazione.

Qualcosa si sblocca e cambia radicalmente dopo la morte del padre, una morte che l’ex gieffino aveva augurato al padre. “È la punizione che gli ho inflitto per bilanciare il male subito per anni. Mi serviva per perdonarlo. Avevo troppa rabbia dentro per farlo prima” – ha detto il giornalista che parlando proprio del padre ha confessato: “il dolore più grande è stato non subire violenze fisiche da mio padre, ma vederlo picchiare mia madre e non poterla difendere in alcun modo. Ogni anno, però, da quando è morto, riesco a gestire meglio quei brutti ricordi”. Non solo, Casalino ricorda anche la sua infanzia vissuta in condizioni precarie: “ho sempre sofferto un gran freddo a casa. Mio padre non accendeva il riscaldamento per risparmiare e quindi ora non mi interessano i soldi o avere una casa grande, anzi, ma la casa deve essere molto calda”.

Rocco Casalino: “Mio padre non accendeva il riscaldamento per risparmiare”

Un racconto forte quello fatto da Rocco Casalino sul rapporto con il padre che gli ha fatto vivere un’infanzia davvero difficile. A distanza di anni, oggi che è diventato un uomo e il padre non c’è più, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di aprire i cassetti della memoria per condividere con il mondo tutto il dolore provato. “Ho voluto raccontare la mia vita, la mia realtà, per spiegare molte cose. Farmi conoscere davvero” – ha dichiarato il giornalista e portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Un modo per mettersi a nudo, senza filtri e maschera, per raccontare e raccontarsi al pubblico come non ha mai fatto prima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA