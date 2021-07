Papa Francesco come sta?/ Ultime notizie bollettino: ricoverato ancora qualche giorno

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Il pontefice, che ha recitato l’Angelus di domenica 11 luglio 2021 dal decimo piano del Policlinico “Angelo Gemelli”, resterà ricoverato ancora per qualche giorno: l’annuncio è arrivato da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede.

«Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla ed ha completato il decorso post operatorio chirurgico», ha riportato Bruni, che ha poi ricordato che Bergoglio ieri, prima dell’Angelus, ha tenuto a incontrare piccoli azienti del vicino reparto di Oncologia con i rispettivi familiari che, successivamente, lo hanno accompagnato sul terrazzino del decimo piano in occasione della preghiera mariana. Papa Francesco, al termine dell’Angelus, si è intrattenuto brevemente con il personale medico-infermieristico.

PAPA FRANCESCO, L’ULTIMO BOLLETTINO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE

Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle condizioni di Papa Francesco dopo l’operazione al colon. Matteo Bruni ha poi reso noto un altro dettaglio, questa volta calcistico: «Nel condividere la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine. Sua Santità si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper accettare qualsiasi risultato, anche la sconfitta: ‘solo così, davanti alle difficoltà della vita, ci si può sempre mettere in gioco, lottando senza arrendersi, con speranza e fiducia’». Come sappiamo, Papa Francesco è un grande appassionato di calcio e non ha mai fatto mistero della sua simpatia per il San Lorenzo.

