Papa Francesco, come sta?/ Ultime notizie: “Ha passato alcune ore seduto in poltrona”

Sembra procedere al meglio il decorso post-operatorio di Papa Francesco, operato nella giornata di domenica 4 luglio 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Non sono stati rilasciati ulteriori bollettini medici in seguito a quello di due sere fa in quanto, come confermano alcune fonti interne al Vaticano, “la situazione resta quella descritta nelle precedenti comunicazioni”, ossia: buone condizioni generali, paziente vigile e in respiro spontaneo, con una degenza presso il policlinico “Angelo Gemelli” di Roma che non sarà inferiore a sette giorni, salvo eventuali complicazioni che ci auguriamo possano non sopraggiungere.

PAPA FRANCESCO OPERATO, COME STA?/ Bollettino medico 5 luglio: “degenza in 7 giorni”

Tuttavia, il quotidiano “Il Messaggero” fornisce qualche dettaglio ulteriore circa lo stato attuale di salute del Pontefice e si tratta di aggiornamenti che non possono fare altro che regalare un sorriso spontaneo a tutti i fedeli del mondo: pare infatti che il Santo Padre, nel pomeriggio di lunedì 5 luglio 2021, sia riuscito, con l’ausilio del personale infermieristico, ad alzarsi dal letto e a trascorrere alcune ore seduto in poltrona. Un primo, significativo passo verso il recupero delle energie per Jorge Bergoglio, che compirà 85 anni nel mese di dicembre.

PAPA FRANCESCO OPERATO DI STENOSI DIVERTICOLARE, COME STA?/ "Ha reagito bene, ora..."

PAPA FRANCESCO, COME STA? NOTTE TRANQUILLA

Intanto, anche la seconda notte ospedaliera è trascorsa nell’assoluta tranquillità per Papa Francesco, sottoposto, come da prassi in questi casi, alle terapie antibiotiche volte a scongiurare l’insorgere di un’infezione che non farebbe altro che complicare il quadro clinico del Pontefice, che, fortunatamente, in queste ore è assolutamente positivo. È poi oltremodo rassicurante apprendere che il Santo Padre respiri autonomamente e non ha bisogno della ventilazione assistita, fattore che pone in discesa il suo decorso in seguito all’intervento chirurgico.

Roberto Alessi "Operato come Papa Francesco"/ "Intervento delicato, prego per lui..."

Intanto, “Il Messaggero” ha rivelato che per prassi, nelle ore immediatamente successive all’operazione al colon, Papa Francesco è transitato a scopo precauzionale in una sala di pre-rianimazione, per poi essere trasferito più tardi presso il suo appartamento del reparto solventi, situato al decimo piano del nosocomio capitolino. Per il resto, attorno a lui è stato eretto un vero e proprio muro, che non consente di ottenere ulteriori informazioni circa la sua salute.



© RIPRODUZIONE RISERVATA