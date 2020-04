PAPA FRANCESCO, DIRETTA MESSA SANTA MARTA/ Video Rai 1: “la certezza del Risorto”

Si avvicina la Domenica delle Palme e nella Messa da Casa Santa Marta questa mattina Papa Francesco continua il percorso di avvicinamento alla domenica di vigilia della Pasqua: come sempre in diretta tv (Rai 1 e Tv2000 garantiscono come sempre la visione dalle ore 7) e video streaming, il Santo Padre “apre” la giornata con un pensiero e una preghiera per far finire la pandemia da coronavirus che affligge l’Italia e il mondo intero. Ieri nell’introduzione alle celebrazioni, il Papa ha voluto ricordare ancora una volta il dramma dei senzatetto in questo particolare momento «Questi giorni di dolore e di tristezza evidenziano tanti problemi nascosti. Sul giornale, oggi, c’è una foto che colpisce il cuore: tanti senzatetto di una città sdraiati in un parcheggio, in osservazione … ci sono tanti senzatetto oggi. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta che risvegli in noi il senso della vicinanza a tante persone che nella società, nella vita normale, vivono nascoste ma, come i senzatetto, nel momento della crisi, si evidenziano così».

Nell’omelia poi seguente, il Santo Padre ha ricordato le tre dimensioni della vita cristiana dell’elezione, promessa e alleanza «I peccati del cammino sono sempre contro queste tre dimensioni: non accettare l’elezione e noi “eleggere” tanti idoli, tante cose che non sono di Dio. Non accettare la speranza nella promessa, andare, guardare da lontano le promesse, anche tante volte, come dice la Lettera agli Ebrei (cf. Eb. 6,12; Eb. 8,6), salutandole da lontano e fare che le promesse siano oggi con i piccoli idoli che noi facciamo, e dimenticare l’alleanza, vivere senza alleanza, come se noi fossimo senza alleanza».

PAPA FRANCESCO, IL MESSAGGIO AI GIOVANI

In questo difficile momento di ansia generalizzata per il coronavirus Papa Francesco non intende lasciare solo il popolo di Dio e tutti quegli italiani che si sentono del tutto indifesi davanti al “mistero” di questa malattia: in attesa delle nuove parole di speranza che il Santo Padre produrrà nella odierna Santa Messa dalla Cappella di Casa Santa Marta, segnaliamo un messaggio molto particolare inviato dal Papa ai giovani della Diocesi di Teramo-Atri e riprodotto ieri dal vescovo Lorenzo Luzzi nel consueto collegamento virtuale con i ragazzi della pastorale giovanile.

«Hanno dimostrato il desiderio di non subire questo evento così difficile, ma di avere la capacità di attraversarlo portando nel cuore la certezza che il Risorto è accanto a noi. Nei giovani c’è la consapevolezza che una ripartenza sarà possibile solo a partire dalla grande esperienza della Pasqua» ha ricordato Papa Bergoglio portando la sua vicinanza simbolica a tutti i giovani del Paese. Tanto oggi come negli scorsi giorni l’invito alla Pasqua del Signore e al farsi prossimo al Suo Corpo nella comunione spirituale è stato “rilanciato” dal Papa al termine della Messa da Santa Marta: la preghiera recitata ieri è stata la seguente «Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te. Non permettere che mi abbia mai a separare da Te».





© RIPRODUZIONE RISERVATA