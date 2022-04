Papa Francesco, diretta streaming video “A Sua Immagine”/ Intervista Rai 1: “mondo in guerra sceglie Caino”

“A SUA IMMAGINE” INTERVISTA PAPA FRANCESCO PER LA PASQUA 2022

Nel giorno di Venerdì Santo, a poche ore dalla Via Crucis che terrà al Colosseo questa sera, Papa Francesco torna a “A Sua Immagine” per un’intervista realizzata dalla conduttrice Lorena Bianchetti e coordinata da Don Marco Pozza.

Con diretta su Rai 1 alle ore 14 – diretta video streaming su RaiPlay – il Santo Padre affronta tutte le tematiche della Settimana Santa, ma non si esime ovviamente dal commentare il disastro della guerra che aumenta ogni giorno di più e sul quale già ha ribadito negli scorsi giorni posizioni molto nette di condanna contro ogni tipo di conflitto. «La Speranza sotto assedio», è il titolo scelto per questa puntata speciale di “A Sua Immagine” con la storica intervista di Papa Francesco. Si tratta della prima vera intervista dall’inizio della guerra in Ucraina: nel giorno in cui la Chiesa ricorda la sofferenza atroce della Passione di Gesù, il Papa riflette sulle sofferenze che ledono l’umanità, partendo dalla guerra e finendo col parlare del rapporto tra bene e male.

“IL MONDO HA SCELTO CAINO”: LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO SULLA GUERRA

«Uno scrittore (Blaise Pascal, ndr) diceva che ‘Gesù Cristo è in agonia fino alla fine del mondo’, è in agonia nei suoi figli, nei suoi fratelli, soprattutto nei poveri, negli emarginati, la povera gente che non può difendersi. A noi, in questo momento, in Europa, ci colpisce tanto questa guerra»; così Papa Francesco risponde a Lorena Bianchetti in un estratto anticipato dal “Corriere della Sera” della lunga intervista di oggi a “A Sua Immagine”.

Il Pontefice invita a guardare più lontano, osservando quanto questo mondo in guerra acceleri ogni giorno di più verso il declino: «Dappertutto c’è guerra. Perché il mondo ha scelto – è duro dirlo – ma ha scelto lo schema di Caino e la guerra è mettere in atto il cainismo, cioè uccidere il fratello». Papa Francesco ritorna su quanto già aveva spiegato nella conferenza stampa in aereo di ritorno da Malta: «Ci sono stati dei grandi, Gandhi e tanti altri, che hanno scommesso sullo schema della pace. Ma noi siamo testardi! Siamo testardi come umanità. Siamo innamorati delle guerre, dello spirito di Caino. Non a caso all’inizio della Bibbia c’è questo problema: lo spirito “cainista” di uccidere, invece dello spirito di pace». Il Papa nell’intervista a Rai 1 invoca uno “schema di pace”, intesa come conversione evangelica: «Quando noi siamo davanti a una persona, dobbiamo pensare a che cosa parlo di questa persona: alla parte brutta o alla parte nascosta, più buona. Tutti noi abbiamo qualcosa di buono, tutti! È proprio il sigillo di Dio in noi. Mai dobbiamo dare per finita una vita, no… Darla finita nel male, dire: “Questo è un condannato”. Perché ognuno di noi ha dentro la possibilità di fare ciò che fanno questi, che distruggono gente, che sfruttano gente. Perché il peccato è una possibilità della nostra debolezza e anche della nostra superbia». Nell’intervista a Lorena Bianchetti – la prima donna della televisione italiana a riuscirsi – il Papa sottolinea la grande figura della moglie di Ponzio Pilato: «Questa donna, che passa senza forza nel Vangelo, ha capito da lontano il dramma. Perché? Forse era mamma, aveva quell’intuizione delle donne. “Stai attento che non ti ingannino”. Chi? Il potere. Il potere che è capace di cambiare il parere della gente da domenica a venerdì. L’ “Osanna” della domenica diviene il “Crocifiggilo!” del venerdì. E questo è il pane nostro di ogni giorno. Ci vogliono le donne che diano l’allarme».

