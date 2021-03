Papa Francesco in Iraq: diretta video/ Mosul e Qaraqosh: l’incontro con i cristiani

Prima Mosul poi Qaraqosh e nel pomeriggio il rientro a Baghdad: sta per terminare il lungo viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq, una presenza storica che molto ha significato per le comunità cristiane martoriate da guerra e terrorismo ma in generale per l’intera terra del Medio Oriente. «Com’è crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da una tempesta così disumana, con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia e migliaia di persone – musulmani, cristiani, gli yazidi, che sono stati annientati crudelmente dal terrorismo, e altri – sfollati con la forza o uccisi», ha spiegato stamane il Santo Padre visitando Mosul e pregando per le vittime di guerra e terrorismo nella spianata luogo simbolo dell’Isis e delle atrocità avvenuta tra il 2014 e il 2017.

I cristiani nella terra di Abramo sono stati ridotti a profonda minoranza, perseguitati e uccisi: ma malgrado tutto questo, ha detto ancora Papa Francesco, «riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte della morte, che la pace è più forte della guerra. Questa convinzione parla con voce più eloquente di quella dell’odio e della violenza; e mai potrà essere soffocata nel sangue versato da coloro che pervertono il nome di Dio percorrendo strade di distruzione».

L’INCONTRO A QARAQOSH

Ora il Santo Padre si trova a Qaraqosh dove nella splendida Cattedrale dell’Immacolata Concezione incontra la più grande comunità cristiana dell’Iraq prima della guerra e delle devastazioni dello Stato Islamico. «Questo popolo ha tanto sofferto. È davvero una gioia immensa poter avere il Santo Padre un po’ con noi», è la testimonianza di Suor Patrizia Cannizzaro a Vatican News, unica suora italiana nel Paese dove vive con diverse missionarie francescane in sostegno e aiuto del popolo iracheno. «Per questa gente è molto importante la presenza del Papa, perché è un riscatto dalle tante sofferenze e persecuzioni subite proprio per la fede, e la sua presenza può rafforzare, riconciliare e ridare quella speranza ad un popolo che diverse volte ha dovuto lasciare tutto e partire. Io auguro ad ogni famiglia di Qaraqosh di sperimentare questa gioia grande. Queste persone amano veramente tanto il Pontefice e hanno fatto di tutto per accoglierlo nel migliore dei modi», conclude la testimonianza commossa della suora missionaria.

«È stata la Gmg della Piana di Ninive. Centinaia di giovani dei villaggi cristiani sono arrivati a Qaraqosh per fare festa, pregare e dare testimonianza della loro fede e per gridare il loro benvenuto a Papa Francesco», ha invece spiegato all’AgenSir padre Majeed Attalla, sacerdote siro cattolico e segretario dell’arcivescovo siro-cattolico di Mosul, mons. Youhanna Boutros Moshe. A breve nella cattedrale siro-cattolica dell’Immacolata Concezione, il Papa reciterà l’Angelus e incontrerà la comunità locale da poco tempo lentamente in rientro nelle proprie case e terre dopo la fuga, il 6 agosto del 2014, dovuta all’invasione dello Stato Islamico.

PAPA IN IRAQ, IL PROGRAMMA E LE TESTIMONIANZE

Stamani all’alba quasi la partenza per Erbil per poter incontrare i rappresentanti della regione autonoma del Kurdistan iracheno, seguita poi dal volo in elicottero verso Mosul e la storica preghiera di suffragio per le vittime della guerra e dell’islamismo radicale dell’Isis: ora l’arrivo a Qaraqosh dove il Santo Padre visita la comunità cristiana locale, la più importante dell’Iraq prima delle deportazioni e persecuzioni di questi ultimi 20 anni. Qui la recita dell’Angelus prima del rientro nel pomeriggio ad Erbil dove celebrerà la Santa Messa nello Stadio “Franso Hariri”. Dopo il commiato con le comunità accorse in massa per seguire Papa Francesco, il rientro a Baghdad è previsto nella prima sera. Domani 8 marzo la cerimonia di congedo verrà celebrata a Baghdad in aeroporto, con il rientro a Roma-Ciampino previsto poi nel pomeriggio. Tre giorni da pellegrino di fede e fraternità aveva detto Papa Francesco all’inizio del suo viaggio: e guardando alle tante significative tappe raggiunte in questi giorni, si può proprio assumere un banale “missione compiuta” non tanto a livello comunicativo ma piuttosto sul fronte della testimonianza di fede. Dio non abbandona il suo popolo, specie quello più martoriato e miracolosamente ancora più legato all’amore del Padre.





