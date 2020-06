Particolarmente toccanti le parole di Papa Francesco dedicate alle donne. Oggi, venerdì 19 giugno 2020, il Pontefice ha voluto rivolgere un pensiero alla ricorrenza della Giornata per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti e le sue parole hanno certamente raggiunto il cuore di tutti: «Oggi, Giornata per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, ricordiamo che la donna racchiude in sé la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità». Parole forti, a cinque anni di distanza dall’istituzione della ricorrenza contro questa pratica disumana.

Papa Francesco: “La donna racchiude in sé la custodia della vita”

«La violenza sessuale sulle donne è di ogni giorno, la vediamo dappertutto dove la donna è vista per quella che rende e per quella che produce, e non per quella che è», queste le parole di suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell’Associazione “Slaves no more”, ai microfoni di Vatican News. La religiosa ha spiegato che «noi non dobbiamo vedere solo nel corpo della donna la soddisfazione dei nostri desideri, ma la realtà, la ricchezza, la sacralità della donna», evidenziando in conclusione: «La donna è sempre presente e sa sempre trovare il modo per essere presente e per amare».

Oggi, Giornata per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, ricordiamo che la donna racchiude in sé la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. — Papa Francesco (@Pontifex_it) June 19, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA