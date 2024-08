Papa Francesco si schiera con i giovani: l’appello del Pontefice

Ancora una volta dal lato delle nuove generazioni, Papa Francesco torna a parlare e invitare sull’educazione dei ragazzi che un domani saranno al centro di tutto, il Pontefice ha ricordato quanto sia importante mostrarsi solidali e allo stesso tempo fornire ai meno esperti i mezzi necessari per affrontare la vita.

Sant'Alessandro Martire/ Oggi, 26 agosto 2024, si celebra il soldato romano Patrono della città di Bergamo

Il Pontefice si è appellato in particolare ai formatori, ricordando l’importanza di una certa educazione agli impegnati con le associazioni Guide e Scouts: “La sua costante crescita umana e spirituale come discepolo di Cristo”, ha ribadito il Papa, “è un fattore fondamentale per conferire efficienza al suo servizio alle giovani generazioni” ha detto poi spronando gli scout a fornire una sorta di palestra cristiana, una scuola fondamentale per i giovani che si ritroveranno a fare i conti con quel viaggio meraviglioso, ma allo stesso tempo insidioso, che è la vita di tutti i giorni.

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO OGGI 25 AGOSTO 2024/ “Preghiera per la pace: portate la speranza nel mondo”

Papa Francesco tuona contro la legge Ucraina sulla chiesa russa

Nelle scorse ore il Pontefice ha tuonato contro la nuova legge Ucraina schierata in opposizione alla Russia, un messaggio forte quello inviato da Papa Francesco che ha ricordato quanto sia fondamentale non toccare le chiese.

Nelle parole di Papa Francesco è concentrata tutta l’amarezza per la decisione di Zelensky e compagni contro la scuola ortodossa di Putin, in seguito alla nota ufficiale diramata dall’Ucraina: “Dato che la Chiesa ortodossa russa è una continuazione ideologica del regime dello Stato aggressore, complice di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi per conto della Federazione Russa e dell’ideologia del mondo russo, le attività della Chiesa ortodossa russa in Ucraina sono proibite”. Una questione che ha ovviamente acceso e scatenato la reazione di Papa Francesco, tornato a parlare con forza sulla tematica nelle ultime ore e ribadendo i suoi concetti.

Papa Francesco contro legge Ucraina: “le Chiese non si toccano!”/ “Non si commette il male perché si prega”