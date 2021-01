Papa Francesco, messaggio insediamento Joe Biden/ “Promuova pace e libertà negli Usa”

Un messaggio accorato quello inviato da Papa Francesco per l’insediamento del 46esimo Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden: come già avvenuto nei giorni dopo le Elezioni vinte a novembre, il Santo Padre sottolinea la volontà di lavorare assieme su migranti, poveri e clima. «In occasione della vostra insediamento come quarantaseiesimo Presidente degli Stati Uniti d’America, le porgo i cordiali auguri e l’assicurazione delle mie preghiere che Dio Onnipotente vi concederà saggezza e forza nell’esercizio del vostro alto ufficio», scrive Papa Francesco nel messaggio recapitato a Washington per l’Inaugurazion Day.

«Sotto la tua guida, possa il popolo americano continuare a trarre forza dagli elevati valori politici, etici e religiosi che hanno ispirato la nazione sin dalla sua fondazione», scrive ancora Papa Bergoglio incoraggiando il lavoro nei prossimi 4 anni del Presidente Biden.

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

400mila morti per Covid e un Paese dilaniato dalle lotte civili intestine: a questa America ha parlato Biden e a questi Usa si affida Papa Francesco nell’augurare un buon inizio lavoro al nuovo inquilino della Casa Bianca. «In un momento in cui le gravi crisi che la nostra famiglia umana deve affrontare richiedono risposte lungimiranti e unite, prego che le vostre decisioni siano guidate dalla preoccupazione di costruire una società caratterizzata da autentica giustizia e libertà, insieme al rispetto incrollabile dei diritti e della dignità di ogni persona, specialmente i poveri, i vulnerabili e coloro che non hanno voce», scrive ancora il Santo Padre, ribadendo l’invocazione finale al Signore per «guidare i vostri sforzi per promuovere la comprensione, la riconciliazione e la pace negli Stati Uniti e tra le nazioni del mondo al fine di promuovere il bene comune universale». Infine, Papa Francesco invoca su Biden, sulla nuova amministrazione e sull’intera America «un’abbondanza di benedizioni». Nel suo primo discorso da Presidente in carica degli Stati Uniti, Joe Biden – secondo cattolico alla Casa Bianca dopo John Fitzgerald Kennedy – ha citato direttamente Sant’Agostino con una delle sue massime: «Sant’Agostino, un santo della mia chiesa, diceva che “una comunità di persone è definita dai comuni oggetti del suo amore: dignità, onore, verità”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA