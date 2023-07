Papa Francesco nominerà 21 nuovi Cardinali/ Concistoro 30 settembre, tutti i nomi: da Pizzaballa a Prevost

PAPA FRANCESCO ANNUNCIA IL CONCISTORO PER LA CREAZIONE DI NUOVI CARDINALI: TUTTE LE NOVITÀ

Saranno 21 i nuovi cardinali nella Chiesa Cattolica, nominati da Papa Francesco nel prossimo Concistoro convocato il 30 settembre 2023: l’annuncio è arrivato nell’ultimo Angelus domenicale dalla consueta finestra su Piazza San Pietro in Vaticano, con le parole di entusiasmo del Santo Padre che si appresta ad accrescere ulteriormente il numero del Collegio Cardinalizio (organo chiave in vista del prossimo Conclave).

«Vorrei annunciare che il 30 settembre prossimo terrò un Concistoro per la nomina di nuovi Cardinali. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa, che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra. L’inserimento dei nuovi Cardinali nella Diocesi di Roma, inoltre, manifesta l’inscindibile legame tra la Sede di Pietro e le Chiese particolari diffuse nel mondo», ha detto ieri all’Angelus Papa Francesco leggendo i nomi dei nuovi cardinali a breve nominati (qui sotto l’elenco ufficiale, ndr).

CHI SONO I 21 NUOVI CARDINALI CHE PAPA FRANCESCO NOMINERÀ IN CONCISTORO

3 prefetti dei dicasteri curiali (le nuove istituzioni create da Papa Francesco dall’inizio del suo Pontificato), 2 nunzi apostolici, 3 ultrattottantenni che non parteciperanno al Conclave, un Custode di Terra Santa e tante figure eminenti nelle varie zone del mondo: questo e molto altro “contiene” l’annuncio straordinario di Papa Francesco per i nuovi 21 cardinali che diverranno “porporati” nel Concistoro del prossimo 30 settembre. L’ultimo era stato convocato il 31 agosto 2022 e anche in quell’occasione erano stati nominati 21 cardinali, poi presentati anche all’anziano Papa Emerito Benedetto XVI che di lì a pochi mesi si sarebbe spento all’interno del Monastero “Mater Gratiae” in Vaticano.

Ecco dunque qui di seguito i nomi dei 21 cardinali scelti da Papa Francesco per la prossima nomina in Concistoro:

S.E. Mons. Robert Francis PREVOST, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi;

S.E. Mons. Claudio GUGEROTTI, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali;

S.E. Mons. Víctor Manuel FERNÁNDEZ, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede;

S.E. Mons. Emil Paul TSCHERRIG, Nunzio Apostolico;

S.E. Mons. Christophe Louis Yves Georges PIERRE, Nunzio Apostolico;

S.B. Pierbattista PIZZABALLA, Patriarca Latino di Gerusalemme;

S.E. Mons. Stephen BRISLIN, Arcivescovo di Città del Capo (Kaapstad);

S.E. Mons. Ángel Sixto ROSSI, S.I., Arcivescovo di Córdoba;

S.E. Mons. Luis José RUEDA APARICIO, Arcivescovo di Bogotá;

S.E. Mons. Grzegorz RYŚ, Arcivescovo di Łódź;

S.E. Mons. Stephen Ameyu Martin MULLA, Arcivescovo di Juba;

S.E. Mons. José COBO CANO, Arcivescovo di Madrid;

S.E. Mons. Protase RUGAMBWA, Arcivescovo coadiutore di Tabora;

S.E. Mons. Sebastian FRANCIS, Vescovo di Penang;

S.E. Mons. Stephen CHOW SAU-YAN, S.J., Vescovo di Hong Kong;

S.E. Mons. François-Xavier BUSTILLO, O.F.M. Conv., Vescovo di Ajaccio;

S.E. Mons. Américo Manuel ALVES AGUIAR, Vescovo ausiliare di Lisbona;

Reverendo Padre Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, S.D.B., Rettor Maggiore dei Salesiani.

Assieme a questi, Papa Francesco aggiunge nella nomina anche due Arcivescovi ed un Religioso che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa:

S.E. Mons. Agostino MARCHETTO, Nunzio Apostolico;

S.E. Mons. Diego Rafael PADRÓN SÁNCHEZ, Arcivescovo emerito di Cumaná;

Padre Luis Pascual DRI, O.F.M. Cap., confessore nel Santuario di Nostra Signora di Pompei, Buenos Aires.

