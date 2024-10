LA SANTA MESSA SU RAI 1 OGGI 6 OTTOBRE 2024 IN DIRETTA SU RAI 1: INFO VIDEO STREAMING

Nuova celebrazione dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, in provincia di Perugia: anche per la Santa Messa di oggi trasmessa da Rai 1 è stato scelto il luogo che conserva dal 1230 le spoglie mortali del santo. Ieri, infatti, è stato celebrato il cosiddetto patrono d’Italia, mentre oggi è prevista la celebrazione della XXVII domenica del tempo ordinario. L’appuntamento è fissato alle ore 10:55 di oggi, domenica 6 ottobre 2024, con il collegamento in diretta tv su Rai 1, ma è prevista anche la diretta video streaming, disponibile tramite l’app RaiPlay e il sito ufficiale dell’emittente di Stato.

Una volta conclusa la celebrazione, alle ore 12 ci sarà un altro collegamento, stavolta con Piazza San Pietro per l’Angelus di Papa Francesco in programma alle ore 12 e trasmesso sempre su Rai 1 con le stesse modalità sopracitate. La tv di Stato ha fatto sapere che la regia della Santa Messa Rai 1 di oggi è affidata a Simone Chiappetta, mentre del commento si occuperà Orazio Coclite.

La Parola del Signore parte dalla sezione più complessa del Vangelo secondo Marco, perché c’è la catechesi di Gesù sul significato di essere suoi discepoli e sulla natura della sua missione, arrivando però a spostare lo sguardo sull’amore tra uomo e donna, complesso perché tra due mondi diversi, ma profondo. L’uomo non è fatto per restare solo, perché è fatto per amare, quindi uomo e donna, l’uno di fronte all’altro, sono gli occhi per guardare il mondo.

LE LETTURE E IL VANGELO DELLA SANTA MESSA RAI 1 DI OGGI: L’AMORE E L’UNIONE

“L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto” è in sintesi il messaggio che traspare dalla lettura del Vangelo proposta per la Santa Messa di oggi. Papa Francesco a tal proposito ha spesso ricordato che il progetto originario di Dio non prevede un uomo e una donna che si ripudiano se la loro unione non funziona. Risiede in ciò la dignità del matrimonio, perché l’unione implica e richiede fedeltà, è fatto di donazione reciproca col sostegno del Signore.

Non può prevalere l’interesse del singolo, la soddisfazione personale, altrimenti non ci può essere unione. Dunque, il Vangelo ci ricorda con realismo che uomo e donna possono arrivare a mettere in crisi il loro amore, ma Dio insegna che si può sanare un amore ferito: per farlo servono perdono e misericordia.

Il calendario liturgico del Messale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) prevede per la Santa Messa di oggi una Prima Lettura tratta dal libro della Genesi, “I due saranno un’unica carne“. Si tratta del secondo racconto della creazione, in cui Gesù ricorda che ogni matrimonio mette fine al passato e apre al futuro, e del terzo, in cui si celebra l’unità profonda causata dall’amore, in cui le individualità di uomo e donna sono evidenti, ma l’amore compie il miracolo di fonderli.

La Seconda Lettura della Santa Messa in diretta oggi su Rai 1, invece, è tratta dalla lettera agli Ebrei Eb 2,9-11, in cui si evidenzia come Dio conduca molti figli alla gloria, a partire da Gesù, che poi traccia la strada da seguire. Si parte da Dio e a lui si ritorna, per questo siamo fratelli e, nonostante le nostre imperfezioni, abbiano un futuro e una santità da perseguire.