Papa istituisce Università del Senso in Vaticano/ “Per rispondere alla crisi globale”

Papa Francesco ha istituito in Vaticano l’Università del Senso, un ente formativo autonomo e civile, gestito da Scholas Occurrentes e aperto a studenti provenienti da tutte le realtà. Un istituto educativo che avrà come obiettivo quello di “Rispondere alla crisi globale per tornare a ricercare il senso delle cose“, e per mettere al centro la persona nella sua unicità e la comunità come espressione della pluralità. L’annuncio è stato fatto tramite un chirografo lo scorso 15 agosto e come riportato dal sito Vaticannews, nel documento pubblicato dal Movimento Educativo Internazionale l’affermazione del Papa è stata “Scholas, come comunità che educa, come intuizione che cresce, apre le porte dell’Università del Senso, con studenti di tutte le realtà, lingue e fedi, affinché nessuno sia lasciato fuori quando ciò che si insegna non è una cosa ma la vita stessa“.

Dichiarando poi la necessità di riprendere la vitalità della cultura in un momento di crisi dei valori “In questa nuova crisi che oggi l’umanità sta affrontando, dove la cultura ha dimostrato di aver perso la sua vitalità, voglio celebrare il fatto che Scholas, come una comunità che educa, come un’intuizione che cresce, apra le porte dell’Università del Senso“.

Università del Senso, Papa Francesco: “Sarà comunità interculturale aperta a tutti”

L’Università del Senso, istituita da Papa Francesco sarà “un luogo accogliente e creativo dove tutti potranno partecipare e sentirsi benvenuti“. Un corpo educativo atipico perchè “sarà ovunque“. Come si afferma nel comunicato, sarà “un’università locale e globale, interculturale, interreligiosa e intergenerazionale“, tra gli insegnamenti offerti, si potranno apprendere vari linguaggi, da quello scientifico e umanistico all’arte la tecnologia e le esperienze di vita: “Questa università nutre l’anima e sa distinguere ciò che è semplicemente utile da ciò che è indispensabile; ci aiuta a non perdere di vista ciò che è essenziale, perché l’uomo non vive di solo pane“.

Il progetto nasce grazie all’esperienza formativa di Scholas Occurrentes, che dal 2013 promuove l’educazione in cinque continenti tra giovani di differenti culture e religioni. “Esperienze di Senso” sono state già realizzate con studenti e docenti in Europa e America Latina, ottenendo numerosi riconoscimenti accademici. Dal agosto 2023 l’Università del Senso è “persona giuridica civile con sede nello Stato della Città del Vaticano“.











