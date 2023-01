Papà Luca Onestini, chi è/ La promessa al GF Vip: “Sarò al tuo fianco qualunque cosa farai”

Chi è il papà di Luca Onestini

Era il 2017 quando Luca Onestini, durante la sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip, riceveva nella Casa, in occasione della semifinale, la visita del suo papà. L’uomo, molto riservato, faceva il suo ingresso dalla mistery per dichiarare al figlio non solo il grande amore che lo lega a lui ma anche la sua stima e il suo supporto in vista delle indecisioni di Luca per il suo futuro.

Al tempo Luca Onestini si interrogava sul suo futuro: sarebbe andato avanti con gli studi universitari per diventare dentista o avrebbe continuato il percorso televisivo? Fu suo padre a tranquillizzarlo al GF Vip, dicendogli: “Tu hai noi e noi abbiamo te. Qualunque cosa tu decida di fare, se proseguire con la tv o proseguire negli studi, siamo con te, tutta la famiglia”.

Luca Onestini, il rapporto col papà e l’arrivo di mamma Carla

Da allora il papà di Luca Onestini non si è più mostrato in TV. D’altra parte l’ex tronista di Uomini e Donne non parla molto spesso del loro rapporto, eppure potrebbe parlarne nel corso della consueta ‘linea della vita’ che i concorrenti del Grande Fratello Vip compilano durante la loro avventura nel reality.

Intanto questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Luca rivede sua mamma Carla, che avrà modo di tranquillizzarlo, incoraggiarlo e, probabilmente, anche di avere un confronto con Nikita Pelizon, visti i numerosi scontri che in questi mesi ci sono stati tra lei e il suo figlio maggiore.

