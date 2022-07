Papà muore investito da una moto per proteggere figlio/ Dramma a Bari: il bimbo…

Bari sotto choc per l’incidente registrato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio 2022, sul lungomare Cristoforo Colombo. Come riportato dai colleghi di Quotidiano.net, un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da una moto guidata da un ventenne. Nulla da fare per lui, che ha dato la sua vita per proteggere il figlioletto di sette anni.

L’incidente, registrato nel rione Santo Spirito, è avvenuto attorno alla mezzanotte. La vittima, originaria di Bitonto, stava attraversando il lungomare in compagnia del figlio e della moglie. All’improvviso, è sopraggiunta la moto, che non ha lasciato scampo all’uomo. In base alle primissime ricostruzioni, il 47enne avrebbe fatto da scudo al bimbo, ricevendo l’urto fatale del mezzo.

Papà muore investito da una moto per proteggere figlio: Bari sotto choc

Subito dopo la tragedia avvenuta sul lungomare di Bari, sul posto sono giunti i soccorritori del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 47enne, infatti, è morto sul colpo immediatamente dopo lo scontro. Il figlio, fortunatamente, non versa in pericolo di vita: il piccolo è stato ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII di Bari in codice rosso. La madre, invece, è rimasta illesa. Sul caso sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Il motociclista deve rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Attualmente il 20enne è ricoverato in ospedale e nel corso delle prossime ore sarà sottoposto alle indagini tossicologiche del caso. La Polizia Locale, inoltre, sta procedendo agli accertamenti per verificare se fosse in possesso della patente di guida.

