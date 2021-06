Paradise Beach Dentro l’incubo/ Video, su Rai 2 il film con Blake Lively (10 giugno)

Paradise Beach Dentro l’incubo vain onda oggi, 10 giugno, su Rai 2 a partiredalle ore 21:20. Si tratta di una produzione inglese del 2016 che vede l’ottima direzione di Jaume Collet-Serra e un cast di tutto rispetto con Blake Lively, Oscar Jaenada, Sedona Legge e Brett Cullen. Uscito con il titolo originale di The Shallows può essere considerata sicuramente una pellicola a metà strada tra i generi thriller e drammatico e che nel nostro paese è uscito il 25 agosto del 2016 distribuito dalla Warner Bros Italia.

La sceneggiatura del film è stata curata in modo impeccabile da Anthony Jaswinski, mentre la produzione è stata affidata a Lynn Harris e Matti Leshem; Hugh Bateup si è occupato invece della scenografia, Joel Negron del montaggio mentre le musiche sono state realizzate dal Marco Beltrami autore delle colonne sonore di tanti capolavori come Scream, Resident Evil, Die Hard o Underwater.

Paradise Beach Dentro l’incubo, la trama del film

La trama di Paradise Beach Dentro l’incubo racconta le vicende di Nancy Adams, una studentessa in medicina che decide di lasciare gli studi per raggiungere Paradise Beach, una spiaggia che si trova in un’insenatura nascosta della California meridionale del Messico e dove anni prima la sua mamma, poi morta di cancro, aveva scattato una foto con la tavola da surf. Grazie all’aiuto di un giovane messicano raggiunge la spiaggia e qui si sfida con due turisti con il surf tra le onde; dopo un litigio con il padre, che la colpevolizza in quanto ha lasciato la sua famiglia, decide di notte di andare tra le onde ma viene colpita e ferita gravemente da un grosso squalo bianco. Inizia a questo punto una tenace lotta per la sopravvivenza da parte di Nancy che vede morire i suoi due amici surfisti per opera dello squalo e che in ogni circostanza lotta contro gli attacchi di questo predatore fino a che non riesce ad ucciderlo. Stremata raggiunge la costa e grazie all’aiuto di un ragazzino riesce a salvarsi e decide di riprendere gli studi che aveva in precedenza abbandonato, riconciliandosi con la sua famiglia.

Video, il trailer del film “Paradise Beach Dentro l’incubo”





