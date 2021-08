Paralimpiadi Tokyo 2020/ Calendario, come vedere le gare in tv e streaming

Tutto è pronto per le Paralimpiadi Tokyo 2020 che cominceranno con la cerimonia d’apertura domani, martedì 24 agosto 2021, per poi tenerci compagnia fino a domenica 5 settembre. Dopo le Olimpiadi che ci hanno regalato tante emozioni e ben 40 medaglie, ecco adesso l’appuntamento con i Giochi Paralimpici, che a loro volta avrebbero dovuto svolgersi nel 2020 e sono stati rinviati a quest’anno insieme alle Olimpiadi. L’edizione delle Paralimpiadi Tokyo 2020 si annuncia ricchissima, con ben 539 titoli in palio (272 maschili, 227 femminili e 40 misti/open) per un totale di 22 discipline sportive e la partecipazione di 4400 atleti, dei quali 2318 uomini e 1782 donne. Il primo appuntamento sarà appunto quello con la cerimonia d’apertura dei XVI Giochi paralimpici, che si terrà domani pomeriggio, 24 agosto dalle ore 13.00 alle 16.00 in Italia, poi da mercoledì cominceranno le gare – sotto vi proponiamo il calendario con l’indicazione dei giorni di gara per ogni sport – che si concluderanno domenica 5 settembre, che sarà anche il giorno della cerimonia di chiusura, anch’essa con inizio alle ore 13.00 italiane, le 20.00 locali di Tokyo.

PARALIMPIADI TOKYO 2020: COME SEGUIRE LE GARE IN TV E STREAMING

Le Paralimpiadi Tokyo 2020, come già i Giochi olimpici, si svolgeranno rigorosamente a porte chiuse. Il Giappone è alle prese con il contenimento dell’epidemia e diverse restrizioni restano in vigore in molte prefetture, perché i casi sono in aumento. Il presidente del Comitato paralimpico internazionale, Andrew Parsons, ha detto che l’assenza di pubblico sugli spalti avrà “un impatto che non può essere minimizzato”, ma di confidare che l’audience tv possa porre lo sport paralimpico al centro della scena. In Italia, la tv di riferimento per le Paralimpiadi Tokyo 2020 è la Rai, anche se inevitabilmente sarà impossibile seguire tutte le competizioni e i tornei e si privilegeranno i principali eventi e quelli con possibilità di medaglie per l’Italia. Ogni giorno vi saranno comunque molte ore di diretta tv, suddivise tra Rai 2 e Rai Sport + HD (canale numero 57), a differenza delle Olimpiadi che erano solo su Rai 2. Altra differenza con i Giochi, la Rai alle Paralimpiadi Tokyo 2020 sarà il punto di riferimento anche per la diretta streaming video (non c’è Discovery+) su sito e app tramite Rai Play, che ha aperto una pagina dedicata alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

PARALIMPIADI TOKYO 2020: IL CALENDARIO DEGLI SPORT

Arco: 27 agosto-4 settembre;

Atletica: 27 agosto-5 settembre;

Badminton: 1-5 settembre;

Bocce: 28 agosto-4 settembre;

Canoa Sprint: 2-4 settembre;

Canottaggio: 27-29 agosto;

Calcio a 5: 29 agosto-4 settembre;

Ciclismo (pista): 25-28 agosto;

Ciclismo (strada): 31 luglio-3 settembre;

Equitazione: 27-30 agosto;

Goalball: 25 agosto-3 settembre;

Judo: 27-29 agosto;

Nuoto: 25 agosto-3 settembre;

Powerlifting: 26-30 agosto;

Tiro: 30 agosto-5 settembre;

Tennistavolo: 25 agosto-3 settembre;

Taekwondo: 2-4 settembre;

Triathlon: 28 agosto-29 settembre;

Sitting Volleyball: 27 agosto-5 settembre;

Wheelchair Basket: 25 agosto-5 settembre;

Wheelchair Scherma: 25-29 agosto;

Wheelchair Rugby: 25-29 agosto;

Wheelchair Tennis: 27 agosto-4 settembre.

