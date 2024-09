DIRETTA CERIMONIA CHIUSURA PARALIMPIADI PARIGI 2024: CALA IL SIPARIO!

La diretta cerimonia chiusura Paralimpiadi Parigi 2024 sarà il grande evento con il quale questa sera, dalle ore 21:00 di domenica 8 settembre, andrà in archivio una straordinaria manifestazione che per una settimana ci ha tenuto impegnati con tantissime gare e parecchie medaglie assegnate, uno straordinario spettacolo che nella stessa sede, come da tradizione, ha seguito le Olimpiadi. La diretta cerimonia chiusura Paralimpiadi Parigi 2024 sarà dunque il modo migliore per celebrare gli atleti di tutto il mondo che si sono dati battaglia, superando le loro difficoltà fisiche e fornendo un bell’esempio a tutti.

Vedremo allora cosa succederà, intanto possiamo dire che la sede della diretta cerimonia chiusura Paralimpiadi Parigi 2024 sarà lo Stade de France a Saint Denis, impianto che ospita le partite principali della nazionale francese di calcio. Sotto la guida del direttore artistico Thomas Jolly, che ha curato anche la cerimonia di apertura ma anche quelle delle Olimpiadi, sfileranno gli atleti che sono rimasti ancora nella capitale francese: ovviamente noi aspettiamo con trepidazione l’Italia, che ha dato straordinaria prova di competitività e si è fatta valere in tutte le discipline nelle quali ha gareggiato.

CERIMONIA CHIUSURA PARALIMPIADI PARIGI 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Anche la diretta tv della cerimonia chiusura Paralimpiadi Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro: il canale che la manderà in onda è Rai Due e dunque l’appuntamento sarà in chiaro come è stato per tutta la durata della kermesse. Ovviamente, in assenza di un televisore, la diretta cerimonia chiusura Paralimpiadi Parigi 2024 sarà anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti rivolgersi al sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CERIMONIA CHIUSURA PARALIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA CERIMONIA CHIUSURA PARALIMPIADI PARIGI 2024: L’ITALIA FESTEGGIA

Nella diretta cerimonia chiusura Paralimpiadi Parigi 2024 sfilerà appunto anche l’Italia: è una scelta sicuramente interessante quella sui portabandiera, perché si è deciso di concedere questo onore ai due atleti più giovani che si sono classificati al quarto posto nelle loro gare. Un segnale per dire che anche chi non è riuscito a vincere la medaglia deve essere celebrato quanto chi invece è salito sul podio: dunque Ndiaga Dieng e Domiziana Mecenate sventoleranno il tricolore italiano celebrando una straordinaria manifestazione, nella quale ha superato anche il record di Tokyo.

La nostra spedizione ha chiuso con 71 medaglie: superpotenza nel nuoto con i vari Stefano Raimondi, Monica Boggioni, Simone Barlaam, Giulia Terzi e Alberto Amodeo, al top anche in certe discipline dell’atletica (ricordiamo l’eterna Assunta Legnante, ma anche Ambra Sabatini che è stata portabandiera nella cerimonia di apertura) e poi gli altri, Bebe Vio e Sara Morganti, gli assi del tennistavolo Matteo Parenzan e Giada Rossi e quelli del ciclismo, Fabrizio Cornegliani, Luca Mazzone e tutti gli altri. Adesso, spazio dunque alla diretta cerimonia chiusura Paralimpiadi Parigi 2024.