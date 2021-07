Parasite, nuovo video dei Bullet For My Valentine/ “Il nostro disco più aggressivo”

È arrivato il video del secondo singolo dei Bullet For My Valentine. Dopo ‘Knives’ è il turno di ‘Parasite’: brano veloce e aggressivo, in linea con il precedente, farà parte del loro nuovo album in uscita il 22 ottobre 2021. Il prossimo lavoro sembra andare proprio verso lo stile di ‘Parasite’: “Credo che questo disco sia di gran lunga la cosa più aggressiva fatta dai Bullet For My Valentine. Abbiamo sempre avuto questo lato ma non lo avevamo mai esposto tanto quanto in questo album”, ha detto il frontman Matt Tuck.

‘Parasite’ è un brano di quattro minuti che lascia poco spazio alla melodia, puntando soprattutto sulla potenza, con un richiamo nel riff ad ‘Arise’ dei Sepultura. “La traccia ha un’intensità, una furia e una vitalità che demoliscono – ha detto la regista del video musicale Fiona Garden -. Lungo la strada, in un mondo definito dalla luce accecante e dal fenomenale lavoro grafico dell’artista Carl Addy, vediamo questa nuova incarnazione dell’avatar aM essere ritualisticamente infettata e trascinata in un oblio senza limiti. Nessuna cavalletta è stata maltrattata durante la realizzazione di questo video.”

“Penso che sia il lato più feroce dei Bullet For My Valentine che abbia mai conosciuto”, ha aggiunto il chitarrista solista Michael Padge Paget, che di recente ha portato i fan all’interno della sua storia da chitarrista nella serie di video ‘Gear Factor’ di Loudwire. “È tempo per noi di pubblicare un disco davvero arrabbiato, pesante e aggressivo. Non vedo l’ora di fare una smorfia sul palco!”.

