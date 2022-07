Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, i dettagli dell’offerta bianconera al PSG

Calciomercato news, l’offerta per portare Leandro Paredes alla Juventus

Negli ultimi giorni di questo luglio di calciomercato sembrano essere decisamente in rialzo le quotazioni riguardandi il possibile approdo di Leandro Paredes alla Juventus. Il centrocampista sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024 viene accostato ai bianconeri da ormai diverso tempo ma stando alle indiscrezioni più recenti emersi in questi giorni la Vecchia Signora sarebbe ora pronta ad aggiudicarsi il ventottenne argentino.

Come riporta la redazione di Sport Mediaset, i piemontesi avrebbero già preso contatto con i transalpini presentando un’offerta da 15 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto per provare ad aggiudicarselo. Secondo i rumors, la richiesta dei parigini per convincersi a lasciar partire l’ex romanista rimarrebbe ferma sui 20 milioni di euro anche se il giocatore stesso potrebbe agevolare l’operazione spingendo per il trasferimento.

Calciomercato news, Paredes alla Juventus per completare il centrocampo

L’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus potrebbe concretizzarsi in questa finestra di calciomercato estivo. Per libare posto a Paredes nell’organico a disposizione di mister Allegri dovrebbe partire il gallese Aaron Ramsey, che dovebbe trattare la risoluzione del contratto, ed anche la posizione del brasiliano Arthur rimane in bilico sebbene il giocatore stia aspettando il Barcellona e nel frattempo sulle sue tracce si segnala la presenza dell’Arsenal.

