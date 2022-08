Paredes alla Juventus?/ Calciomercato news, servono sostituti per McKennie e Pogba

Calciomercato news, Paredes alla Juventus al posto di Pogba e McKennie

L’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus sembra essere sempre più probabile in questi frenetici giorni della sessione estiva di calciomercato. Dopo l’infortunio rimediato da Paul Pogba, appena tornato dal Manchester United, i bianconeri devono fare i conti pure con gli infortuni di altri due centrocampisti, ovvero Marley Aké e Weston McKennie. Sul sito ufficiale della Juve è possibile leggere delle condizioni dello statunitense: “Weston McKennie questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro differenziato.”

Questo nuovo stop sta spingendo i dirigenti della Vecchia Signora a tornare sul mercato in cerca di uno o due centrocampisti ed il profilo di Paredes del Paris Saint-Germain sarebbe l’ideale per le idee tattiche di mister Massimiliano Allegri. I piemontesi starebbero trattando con i parigini per aggiudicarsi l’argentino con la formula del prestito secco anche se il calciatore viene valutato non meno di 15 milioni di euro.

Le quotazioni riguardanti l’approdo di Paredes alla Juventus continuano ad aumentare in queste ore di calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato nel corso della Domenica Sportiva, i bianconeri starebbero pensando di aggiudicarsi anche un altro elemento per quella zona del campo magari a costi contenuti ed i nomi in questo senso sarebbero quelli di Saul Niguez dell’Atletico Madrid, Miralem Pjanic del Barcellona e Jordan Veretout della Roma.

