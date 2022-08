Paredes alla Juventus?/ Calciomercato, nuovi contatti col PSG ad inizio settimana

Calciomercato news, nuovi contatti per portare Paredes alla Juventus

L’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus rimane una possibilità più che concreta per questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri, pur potendo contare su un gran numero di centrocampisti già presenti in organico come sottolineato dal tecnico Massimiliano Allegri, avrebbero bisogno di un giocatore con le caratteristiche dell’argentino in modo da poter schierare un elemento di livello davanti alla difesa aspettando anche il recupero dell’infortunato Paul Pogba.

Secondo le indiscrezioni più recenti, i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero in programma dei nuovi contatti con il Paris Saint-Germain nella giornata di lunedì per cercare di concludere l’operazione. La volontà dello stesso Paredes sarebbe quella di sposare la causa della Juve ritornando a giocare in Italia dove sarebbe accolto da Angel Di Maria, pure lui arrivato a Torino nel corso dell’estate firmando a parametro zero dopo la fine dell’aventura con il PSG.

Calciomercato news, Paredes alla Juventus anche se convocato dal PSG

L’approdo di Leandro Paredes alla Juventus potrebbe dunque concretizzarsi nell’ultima settimana di calciomercato estivo. La formula del trasferimento del sudamericano sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto da 15 milioni di euro più bonus che può trasformarsi in obbligo di riscatto a certe condizioni.

