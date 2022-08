Paredes alla Juventus?/ Calciomercato, prima le cessioni e stasera gioca col Monaco

Calciomercato news, Arrivabene parla delle voci su Paredes alla Juventus

L’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus è legato direttamente alla partenza di qualche giocatore in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Interpellato da DAZN prima della sfida poi pareggiata con la Roma, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene in merito alle voci sull’acquisto del centrocampista argentino ha dichiarato: “Paredes? Stiamo parlando, ma è molto importante realizzare quelle uscite che abbiamo in testa per poi confermare le entrate. Il sipario è aperto.”

Sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al giugno del 2024, Paredes è stato individuato dalla Vecchia Signora come elemento utile per il centrocampo di mister Massimiliano Allegri avendo perso anche Paul Pogba, costretto ai box a causa di un infortunio per diverso tempo pur essendo appena tornato dal Manchester United a parametro zero. Questa sera il PSG giocherà contro il Monaco e l’allenatore dei parigini Christophe Galtier aveva dichiarato in conferenza stampa: “Paredes ad oggi è un giocatore del PSG, so che ci sono stati degli scambi con Juve ma al momento è un giocatore del PSG e vedremo alla fine del mercato. Come Keylor Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco. Su Skriniar non ho commenti da fare.”

Calciomercato news, Leandro Paredes alla Juventus dopo qualche cessione

L’approdo di Paredes alla Juventus in questa finestra di calciomercato estivo si concretizzerà solamente con la cessione di alcuni giocatori. I principali indiziati a partire sarebbero Nicolò Rovella, da tempo nel mirino del Monza, Nicolò Fagioli, che potrebbe a sua volta andare a giocare in prestito, e Arthur Melo, sondato soprattutto da squadre che militano in Francia e in Inghilterra. Chi dovrebbe restare è Denis Zakaria mentre la Juve pensa anche ad un altro calciatore del PSG visto l’interesse per il terzino Juan Bernat.

