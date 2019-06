Parigi, bimbo di 2 anni cade da nono piano: salvo/ Neanche una frattura “Un miracolo”

Gridano al miracolo a Parigi, dove un bambino di due anni la notte scorsa è caduto dal nono piano di un palazzo. Non è morto, se l’è cavata senza riportare neppure una frattura. Una fonte della polizia ha dichiarato infatti: «Sta incredibilmente bene, è un miracolo». Adam, questo il nome del piccolo, è stato vittima di una caduta libera di trenta metri dalla finestra di una torre di case popolari. Subito è scattata la corsa in ospedale, al Necker, con sirene e il mezzo dei soccorso scortato dalle motociclette. Ma dagli accertamenti è emerso che il bambino non si era fatto male: non c’è nulla di rotto, l’unico dolore che il bambino lamenta è a livello della milza, ma non è preoccupante. Stando alla testimonianza fornita dai genitori ai poliziotti, Adam si trovava nella sua stanza quando ha deciso di arrampicarsi su un mobile per affacciarsi alla finestra, che in quel momento era aperta. Il piccolo si è sporto e quindi è caduto nel vuoto dal lato del cortile. Per fortuna era piano di alberi e cespugli che hanno attutito la sua caduta.

PARIGI, BIMBO DI 2 ANNI CADE DA NONO PIANO: SALVO

La tragedia è stata sfiorata nel quartiere di Belleville di Parigi. Il bambino si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Necker, ma solo per osservazione, a causa del dolore alla milza. «Non ha fratture», ha ribadito il dottore. Stando a quanto riportato da Le Parisien, molto probabilmente proprio la presenza di alberi e cespugli ha salvato la vita al piccolo Adam. Nel luglio 2015 è accaduto qualcosa di simile, come riferito dal quotidiano parigini. Un bambino di 12 anni cadde dal tredicesimo piano di un edificio in Rue du Chateau des Rentiers, nel 13° arrondissement. In quel caso la caduta fu addirittura di 50 metri, ma il ragazzino fu salvato dagli alberi. Invece in settimana un bambino caduto dal nono piano in rue Nationale è morto per le ferite riportate. In questo caso la vittima è di 9 anni. L’indagine è stata affidata alla Brigade de protection des mineurs (BPM).

