Milano, bimba di 2 anni cade dal secondo piano/ Ricoverata al Niguarda se la caverà

Una bimba di soli due anni è precipitata dal secondo piano, salvandosi miracolosamente. La piccola di origini nigeriane, si trovava presso il centro d’accoglienza in via Beato Michele da Carcano a Milano, quando è caduta di sotto, fortunatamente senza tragiche conseguenze. Secondo quanto riportato dai colleghi dell’edizione online del quotidiano Il Giorno, i fatti risalirebbero alla serata di ieri, martedì due aprile: siamo nel quartiere Baggio, periferia occidentale del capoluogo lombardo, quando la piccola si è sporta troppo da una finestra del secondo piano della struttura che ospita famiglie di migranti con minori a carico, gestita da un’associazione. Il volo di circa sei metri, l’impatto con l’asfalto, e l’orrore negli occhi delle persone che incredule hanno assistito alla scena. Si è temuto il peggio, visto che una piccola di soli 24 mesi non avrebbe mai potuto sopravvivere ad un volo di sei metri: trasportata in codice rosso presso il vicino ospedale Niguarda di Milano, la bimba è poi passata al giallo.

MILANO, BIMBA DI 2 ANNI CADE DAL SECONDO PIANO

I medici hanno immediatamente visitato la piccola per poi spiegare che nonostante il violento impatto con il suolo, non aveva riportato traumi seri al punto da far temere per la sua vita. Quasi una sorta di miracolo che la bimba sia ancora viva, e sembra che la piccola sia sempre rimasta cosciente dalla caduta fino al trasporto in ospedale. Nel frattempo sono scattate le indagini da parte delle forze dell’ordine, che hanno ascoltato anche i testimoni che hanno assistito alla scena, e che hanno parlato di caduta accidentale. Difficile capire cos’abbia spinto la piccola nigeriana a gettarsi nel vuoto, forse una mancanza di equilibrio, forse non si era resa conto di cosa vi fosse oltre il davanzale, o forse si era allungata per prendere qualcosa (un peluche) quando è caduta di sotto. Fortunatamente la vicenda si è conclusa con il lieto fine, e la piccola si riprenderà nel giro di poche settimane.

