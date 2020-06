Parigi, festa clandestina: scontri con polizia/ Video: 2mila giovani per “Project X”

Caos a Parigi per una festa improvvisata in centro. Sui social network l’avevano chiamata “Project X”, come il film americano uscito nel 2012 e diventato cult. Una grande festa organizzata da adolescenti finisce in un disastro proprio perché assume dimensioni gigantesche. Questo film ha ispirato molti imitatori negli Stati Uniti e in Texas una festa finì in tragedia per la morte di un adolescente. Quella di Parigi ha attirato circa duemila ragazzi. Si sono ritrovati nella zona degli Invalides, quindi in pieno centro. Poco prima di mezzanotte però è arrivata la polizia per porre fine a quella festa illegale. Così sono cominciati gli scontri sui prati: i giovani hanno cominciato a lanciare sassi contro le auto della polizia che erano arrivate sul posto appunto per mettere fine alla serata clandestina. I disordini però sono durati per ore, infatti la guerriglia è terminata intorno alle 3 del mattino questa notte.

FESTA CLANDESTINA A PARIGI E SCONTRI CON POLIZIA

Intorno alle 23 qualcuno dei ragazzi ha acceso dei fumogeni e si sono formate le prime risse. Sono intervenuti i primi poliziotti per far rispettare le regole, ma alcuni furgoni delle forze dell’ordine sono stati presi a sassate, quindi ai poliziotti arrivati agli Invalides per mettere fine alla festa clandestina se ne sono aggiunti altri che hanno circondato la folla, che non stava neppure rispettando le norme sanitarie di distanziamento. La situazione quindi è degenerata. Hanno cominciato a lanciare molti gas lacrimogeni nella speranza di disperderli subito. Ma i gruppi giovani sono tornati più volte all’attacco, quindi hanno usato i temuti fucili LBD (Lanceur de balles de défense) che sparano proiettili di gomma. La guerriglia è durata a Parigi fino alle 3 del mattino. Il bilancio è di 5 persone fermate per violenza contro pubblico ufficiale. Tra queste c’è un minorenne. Invece sono nove i poliziotti feriti, tra cui uno che è stato portato in ospedale. Invece due auto della polizia sono state danneggiate.





