Parigi può attendere/ Su Rai 1 il film di Eleanor Coppola

Parigi può attendere, film di Rai 1 diretto da Francis Ford

Parigi può attendere va in onda oggi, martedì 23 agosto, a partire dalle ore 23.45 su Rai 1. Il film viene classificato sia come commedia che drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2016 da Eleanor Coppola, responsabile anche della regia e moglie del grandissimo Francis Ford.

Nel cast del film troviamo Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Elise Tielrooy e Laure Sineaux. Stupisce il lavoro di Eleanor Coppola che non sente minimamente sulle spalle la pressione di un marito così importante. Dopo un periodo da documentarista ha deciso di lanciarsi anche in narrativa dove non aveva avuto grandi esperienza.

Parigi può attendere, la trama del film

Il film Parigi può attendere inizia con Micheal e Anne, una coppia non proprio felice alle prese con le necessità lavorative dell’uomo. Micheal era infatti un noto attore e produttore cinematografico e la prossima tappa dei suoi impegni lavorativi porta entrambi a Cannes per poi spostarsi a Budapest. Nella città francese però la donna risente delle poche attenzioni del marito, rimproverandogli di dare più importanza al lavoro piuttosto che alla relazione. In particolare, nonostante le sofferenze a causa dell’acutizzarsi di un otite, il produttore non dimostra alcuna accortezza e preoccupazione per la donna. Per l’appunto, Anne decide di non seguirlo a Budapest e di fare ritorno a Parigi grazie al passaggio offertole da Jacques, collaboratore e assistente del marito.

La situazione però cambia in maniera imprevista; nonostante l’impegno dell’assistente di Micheal fosse unicamente quello di riaccompagnarla casa, sceglie di portarla in giro per la Francia per visitare luoghi affascinanti e romantici. Inoltre, si impegna nei confronti della donna nel prestarle la massima gentilezza e galanteria al fine di lasciare che si sentisse rilassata e a suo agio nonostante i dolori per l’otite. Da questo momento in poi Micheal inizierà ad essere fortemente geloso del suo assistente, rendendosi finalmente conto del fatto che la donna sembrava iniziare a chiedere attenzioni che non partissero più da lui. Infatti, al suo rientro in casa Anne trova una lunga serie di messaggi lasciati in segreteria che segnalano quanto l’uomo fosse realmente turbato dalla situazione venutasi a creare.

Dopo le tante esperienze e momenti vissuti insieme, Jacques e la donna sembrano avvinarsi sempre di più anche dal punto di vista fisico. Dopo qualche bacio mancato e sentite carezza, arriva finalmente il grande gesto d’amore che cambia definitivamente qualcosa nel cuore della donna. Nel finale, Anne riceve una deliziosa scatola di cioccolatini e un biglietto da parte di Jacques che la invita a seguirlo direttamente a Los Angeles per coronare il loro sogno d’amore.

La donna, con un occhiolino teso verso lo schermo, fa chiaramente capire di voler cogliere e assecondare la proposta lasciando definitivamente Micheal e la sua superficialità.

