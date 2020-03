Parigi, uomo spara davanti a moschea e scappa/ “Regolamento di conti, non terrorismo”

Paura in Francia, ma non per il Coronavirus. Un uomo ha aperto il fuoco davanti ad una moschea a Parigi. Le ipotesi di un attacco di matrice terroristica non hanno trovato conferme nelle indicazioni della polizia. L’uomo aveva il volto coperto da un casco da motociclista e, dopo essere entrato verso le 20:00 armato nel cortile interno della moschea, ha sparato contro una persona ferendola alle gambe. La dinamica dell’aggressione lascia pensare che possa essersi trattato di un regolamento di conti. E infatti a tal proposito gli inquirenti specificano: «Nel mirino c’era una persona, non il luogo». Dunque, la polizia ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio: è stata affidata alla procura anticrimine, non all’antiterrorismo, a conferma dunque che l’aggressione non sia configurabile come un attentato. Stando a quanto riportato da Le Parisien, la vittima è stata colpita due volte alla gamba ed ora versa in condizioni critiche.

PARIGI, UOMO SPARA DAVANTI A MOSCHEA E SCAPPA: INDAGINI IN CORSO

L’aggressione è avvenuta nel 19° arrondissement di Parigi, alla moschea di Addawa. Secondo quanto riportato da FranceInfo, che cita fonti vicine all’indagine, la pista del regolamento dei conti è quella privilegiata: l’uomo ha mirato ad una persona nel cortile della moschea e gli ha sparato diversi colpi prima di scappare. Stando a quanto riportato da Le Parisien, la vittima sarebbe stata inseguita dal suo aggressore, quindi avrebbe trovato rifugio nel cortile dell’edificio. Lì però è stato raggiunto dall’uomo armato che lo ha ferito gravemente. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto nella capitale francese, l’aggressore è poi scappato in sella alla sua moto e al momento non è stato ancora identificato, mentre la persona aggredita ha riportato gravi ferite, infatti è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Ma la polizia, che sta indagando sul caso, è a caccia dell’aggressore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA