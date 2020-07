Paris Jackson choc: “ho provato ad uccidermi”/ Figlia di Michael: “la depressione…”

Confessione shock di Paris Jackson, la figlia di Michael Jackson che, si è raccontata nella serie Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn, realizzata dal fidanzato e disponbile su Facebook. Essere la figlia di Michael Jackson e ritrovarsi senza un padre quando era ancora piccola non è stato facile per Paris Jackson che, oggi, a 22 anni, ha deciso di raccontare i dettagli di uno dei periodi più brutti della sua vita. Paris ha raccontato di aver conosciuto la depressione e di aver più volte tentato di togliersi la vita. “Sì ho provato ad uccidermi più volte”, ha raccontato la figlia di Michael Jackson che ha deciso di essere totalmente sincera con i suoi fans raccontando ciò che, finora, aveva tenuto per sè. Un percorso di autodistruzione quello di Paris iniziato dopo aver messo su un po’ di peso.

PARIS JACKSON: “LA DEPRESSIONE ARRIVA AD ONDE”

Depressione e automutilazione nel passato di Paris Jackson che racconta come è caduta in un tunnel che sembrava senza via d’uscita. “Ho acquistato molto peso. poi un cugino mi ha chiamato ‘grassa’ e ho pensato: ‘Va bene, non posso andare avanti’. Ed è così che sono caduta nell’auto-mutilazione”, racconta che aggiunge di aver tentato più volte di farsi male sapendo, però che sarebbe sopravvissuta. “Sapevo che sarei sopravvissuta perché ero sicura di avere il coltello dalla parte del manico. Sapevo quanto stavo andando in profondità”, ha raccontato ancora la figlia di Michael Jackson che, per un periodo, ha vissuto con un dolore emotivo che non riusciva a controllare. “La depressione arrivava a ondate (…) avevo bisogno di trasformare il dolore emotivo in dolore fisico per avere questa sensazione di controllo“, ha concluso. Una confessione inquietante, ma estremamente vera e sincera quella di Paris Jackson che, tra i figli di Michael, pare sia quella che ha sofferto di più per la morte del padre.



