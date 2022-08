ParkingMyCar, 655mila € di investimenti/ Startup prenota soste in porti e aeroporti

Ha raccolto 655mila euro di finanziamenti ParkingMyCar, startup venuta al mondo nel 2019 e nata come piattaforma online di prenotazione dei parcheggi presso porti e aeroporti, offrendo all’utenza l’opportunità di cercare aree di sosta, comparare le tariffe e scegliere quella a loro più conveniente. Ne dà notizia “Network Digital 360”, che spiega come l’azienda, fondata e guidata da Mattia El Aouak, abbia dato vita a un ecosistema innovativo, grazie al quale è in grado di offrire un’unica soluzione al proprio fruitore, che può prenotare e pagare la sosta con una sola app.

Come si legge nel servizio, “la chiusura del round di investimenti da 655mila euro ha visto coinvolti nove investitori tra cui MTI Holding, società che ha fra le sue attività principali lo sviluppo e il supporto di startup innovative, SICI – Sviluppo Imprese Centro Italia SGR, Società di Gestione del Risparmio indipendente che gestisce cinque fondi di investimento alternativi chiusi per un valore complessivo di circa 148 milioni di euro e altri 7 investitori”. Il bilancio, per ParkingMyCar, non può dunque che essere soddisfacente.

PARKINGMYCAR È PRESENTE IN PIÙ DI 20 CITTÀ ITALIANE

Samuele Mazzini, investitore e CEO di MTI Holding, ha commentato in questi termini l’operazione, sulle colonne di “Network Digital 360”: “Sono molto soddisfatto degli sviluppi e dei successi che la società sta ottenendo, sia dal lato tecnologico che commerciale. Sono felice di essere stato tra i primi ad aver creduto nel potenziale della società e del suo management. È stato un piacere poter confermare la mia fiducia nel progetto partecipando a questo aumento di capitale, che permetterà a ParkingMyCar di accelerare ulteriormente il suo processo di crescita. Mettersi al fianco di aziende e imprenditori, giovani, dinamici con una visione proiettata al futuro, mi dà grande soddisfazione e mi permette non solo di supportarli finanziariamente, ma soprattutto dal punto di vista strategico. La nuova compagine societaria vede l’ingresso di un team di persone dall’altissimo livello professionale: sono certo siano state poste le basi per una crescita strutturata ed importante”.

Gli ha fatto eco El Aouak, CEO di ParkingMyCar: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo che per noi è una tappa fondamentale. Grazie all’iniezione di liquidità riusciremo a implementare il nostro piano di sviluppo”. Ad oggi, ParkingMyCar si trova in tutti i principali porti e aeroporti del Belpaese ed è presente in più di venti città sul territorio nazionale.











