NEONATO MORTO IN UN SACCHETTO: CHOC A TRAVERSETOLO

Una tragedia tutta da ricostruire quella avvenuta in provincia di Parma, dove il corpo di un neonato è stato trovato morto. Un uomo ha trovato nel giardino della sua villa a Vignale di Traversetolo un neonato morto dopo: era all’interno di un sacchetto. Il proprietario della villetta ha subito allertato i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per risalire all’identità dei genitori del piccolo di pochi giorni di vita, ma stanno anche cercando testimoni che possano fornire informazioni utili per ricostruire cos’è successo.

Stando a quanto riportato da Repubblica, la proprietà è protetta dalla strada più vicina da un paio di recinzioni, quindi non è semplice accedervi. Quindi, le indagini che sono state affidate al magistrato di turno della procura di Parma devono fare chiarezza anche sulle circostanze dell’abbandono del neonato.

NEONATO PARMA, IL GIALLO DELLE RECINZIONI DA SUPERARE

La terribile scoperta è avvenuta nella mattinata di venerdì: lo rivela la Gazzetta di Parma, secondo cui quando l’uomo ha scoperto il neonato abbandonato e morto in un sacchetto è stato preda di un vero e proprio choc. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra di Traversetolo, oltre ai carabinieri.

Il giornalista Filiberto Molossi ha spiegato che c’è sgomento nella zona: «Si sta cercando la madre, è anche un mistero oltre a una tragedia. Per arrivare in questa cosa bisognava superare un paio di recinzioni, quindi non è chiaro come la donna sia riuscito a farlo e per quale motivo abbia deciso di abbandonare il bambino appena nato», ha dichiarato nell’anteprima dell’edizione di sabato del giornale parmense.

