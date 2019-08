Parto col folle/ Video, su Italia 1 il film con Robert Downey Jr (oggi, 11 agosto)

Parto col folle sarà trasmesso su Italia 1 prevede per la prima serata oggi, domenica 11 agosto 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana che è stata prodotta e girata nel 2010 dalla casa cinematografica della Warner Bros in collaborazione con altre case tra cui una Legendary pictures con la regia che è stata affidata a Todd Phillips. Il soggetto è stato scritto da Alan Cohen è Alan Freedland i quali insieme allo stesso regista hanno dato il proprio supporto anche per quanto concerne lo sviluppo della sceneggiatura in collaborazione con Adam Sztykiel. Il montaggio è stato eseguito da Debra Neil-Fisher, le musiche della colonna sonora sono state composte da Christophe Beck e in costumi indossati dagli attori sul set cinematografico portano la firma di Louise Mingenbach. Nel cast sono presenti Robert Downey Jr, Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamile Foxx e Danny McBride.

Parto col folle, la trama del film

Ora passiamo a dare uno sguardo da vicino alla trama di Parto col folle. Un giovane ma ha fermato l’architetto americano per questioni di lavoro si trova nella città di Los Angeles mentre la propria amata moglie è nella fase finale della sua gravidanza. Un giorno riceve improvvisa chiamata della sua opera con cui viene informato dell’imminente nascita del suo primogenito il che induce architetto nel richiedere un permesso di lavoro per poter assistere in prima persona alla nascita. L’uomo con animo felice e soprattutto con estrema rapidità prepara la sua valigia e si reca presso l’aeroporto dove purtroppo sarà vittima di una fatale scherzo del destino che renderà il suo ritorno a casa decisamente più complesso di quanto aveva immaginato. Infatti durante le procedure di imbarco per salire a bordo dell’aereo che avrebbe dovuto portare nella sua città natale la sua valigia con all’interno i documenti Tutto il denaro di cui disponeva vengono sequestrate per un piccolo errore il che permette l’inserimento del nome dell’architetto della classica vista del no fly. Lo scambio è avvenuto con un provetto attore il quale per farsi perdonare per l’increscioso fatto decide di offrire all’architetto la possibilità di condividere il viaggio di ritorno insieme in auto anche perché destinato alla stessa città. Non avendo altro modo con cui fare soprattutto non potendo disporre di alcuna liquidità l’architetto si vede costretto ad accettare l’offerta imbarcandosi in un vero e proprio viaggio di fortuna che si trascinerà avanti tra mille difficoltà e peripezie. In particolare l’architetto dovrà fare i conti con l’esuberante compagno di viaggio che si dimostrerà In diverse occasioni piuttosto scansionato nel modo di gestire le varie vicende che si faranno avanti. Tra mille ostacoli e soprattutto tra i numerosi episodi negativi il povero architetto proverà con la forza della disperazione ad arrivare a casa in tempo per veder nascere il proprio primo figlio. Tuttavia nonostante le tante problematiche creato lì dal provetto attore tra i due si andrà ad instaurare una profonda amicizia.

Il trailer del film Parto col folle





© RIPRODUZIONE RISERVATA