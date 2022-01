Parveen Dusanj, chi è la moglie di Kabir Bedi/ Lui: “Mette ordine nella mia vita”

Parveen Dusanj è la moglie di Kabir Bedi, protagonista della corrente edizione del Grande Fratello Vip e le loro nozze sono state molto chiacchierate nel mondo del gossip, non soltanto per la popolarità dell’attore, ma anche per la differenza d’età tra i due coniugi (30 anni). La donna ha 46 anni (classe 1975) e nella sua vita ha sempre coltivato la passione per le attività sociali e i diritti umani. Addirittura, ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Medway Human Rights and Equality Council con l’intento di dare un supporto agli ultimi.

Kabir Bedi mette in imbarazzo Barù Gaetani/ "Preferisci un uomo sincero o..."

In seguito, ha accettato un incarico nel sociale per il governo britannico ed è stata fautrice di un gruppo teatrale nel Regno Unito (è una grande passione che coltiva da tempo). Parveen Dusanj ha incontrato Kabir Bedi nel 2006 e da allora fanno coppia fissa: “Lei mi ama e si preoccupa per me in una maniera che mi tocca il cuore – ha asserito -. Come attore internazionale la mia vita e gli orari sono abbastanza caotici. Parveen mette ordine nella mia esistenza. Rispetto le sue idee e lei mi aiuta sempre a tenere i piedi per terra e mi riporta alla realtà che mi circonda. Su di me Parveen ha un effetto calmante, chiedo il suo consiglio e ne faccio sempre tesoro”.

Kabir Bedi a Soleil Sorge: "Tra te e Alex Belli è amore"/ GF Vip: "Ammettilo a Delia"

PARVEEN DUSANJ, MOGLIE DI KABIR BEDI: PROPOSTA DI NOZZE IN PIAZZA DI SPAGNA

La moglie di Kabir Bedi, Parveen Dusanj, è la persona giusta per lui, come ha ammesso più volte in passato l’attore: “Eravamo insieme da dieci anni. Io le ho chiesto di sposarmi dopo quattro anni, a Roma, sulla scalinata di piazza di Spagna, però bisognava convincere la famiglia perché io avevo tre matrimoni alle spalle. Non è stato facile”. Si dice infatti che la famiglia d’origine della donna non abbia visto di buon occhio la storia d’amore tra Parveen e Kabir, alla luce dei matrimoni precedenti dello storico volto di Sandokan.

Kabir Bedi cacciato da camera perché russa/ Ira del web:"se era Katia Ricciarelli..."

Quest’ultimo ha quindi concluso dicendo: “Credo nell’amore e nel matrimonio. Ma ho anche imparato l’importanza di non affrettare i tempi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA