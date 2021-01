Parveen Dusanj, moglie Kabir Bedi/ Proposta di matrimonio sulla scalinata…

Parveen Dusanj è la moglie di Kabir Bedi, entrata nella vita dell’attore nel 2006. Dopo la fine del primo matrimonio con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli, dopo la fine dell’amore con Susan Humphreys, da cui ha avuto il figlio Adam, dopo la relazione con l‘attrice indiana Parveen Babi, scomparsa nel 2005, Kabir Bedi si è innamorato di Parveen Dusanj, ricercatrice, produttrice e fondatrice di un gruppo teatrale britannica, ma di origine indiana e che dedica gran parte della sua vita al sociale. La coppia si è sposata nel 2016 dopo dieci anni d’amore. La proposta di matrimonio è arrivata sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma in seguito alla quale l’attore indiano che oggi, 31 gennaio sarà ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In per la quarta volta. Un amore che la coppia vive lontano dal mondo dei riflettori anche se, sui social, Parveen condivide spesso foto in cui appare accanto al marito.

Parveen Dusanj e Kabir Bedi: “Mette ordine nella mia esistenza”

Classe 1975, Parveen Dusanj è la quarta moglie di Kabir Bedi che, a 70 anni, ha deciso di coronare il suo amore con la donna con i fiori d’arancio. Della decisione di sposarsi, l’attore, in un’intervista, ha spiegato di aver deciso di sposarsi dopo dieci anni che stavano insieme. A convincerlo è stato l’amore che Parveen gli dimostra tutti i giorni. Io le ho chiesto di sposarmi dopo quattro anni, a Roma, sulla scalinata di piazza di Spagna” – ha raccontato in un’intervista. “Parveen mi ama e si preoccupa per me in una maniera che mi tocca il cuore. Come attore internazionale la mia vita e gli orari sono abbastanza caotici. Parveen mette ordine nella mia esistenza. Rispetto le sue idee e lei mi aiuta sempre a tenere i piedi per terra e mi riporta alla realtà che mi circonda”, ha aggiunto l’attore che, nella donna, ha trovato una compagna di vita e un’abile consigliera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA